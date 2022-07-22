بعمر 10 و11 عامًا.. خطوبة أصغر عروسين في الأردن تثير ضجة على مواقع التواصل (فيديو)

أثارت مقاطع متداولة من حفل خطوبة لطفلين (10 و11 سنوات) في مخيم الحصن بمدينة إربد (شمال عمان) ضجّة عبر منصات التواصل الاجتماعي في الأردن.

وعبّر مستخدمو مواقع التواصل عن استهجانهم واستغرابهم من إقامة حفل خطوبة لطفلين، موجّهين انتقادات للأهل، وواصفين الأمر بغير المقبول.

ونشر الفنان الأردني أيهم البشتاوي -عبر حسابه على تطبيق (تيك توك)- توضيحًا بعد أن سادت حالة من الجدل حول إن كانت حفلة زفاف، ليؤكّد أنّها خطوبة، لا سيّما وأنّه كان مشاركًا فيها.

ووفق التفاصيل التي حصلت عليها صحيفة (أخبار الأردن) الإلكترونية، فإنّ ما حصل هو عبارة عن “إشهار” لخطوبة الطفلين على ابنتي عمهما.

وبحسب المصدر ذاته، فإنّه لم يُكتب عقد زواج رسمي لدى المحكمة الشرعية لاعتبارات قانونية تتعلق بالسن.

وتحدّثت وسائل إعلام محليّة عن وجود عادات اجتماعية لدى بعض العائلات تقوم “بمثل هذه الخطوبة” لأبنائها وبناتها في عمر مبكر، في حين يُبرم عقد زواج شرعي عندما يكبر هؤلاء الأبناء ويصلون لمرحلة قانونية تسمح لهم بذلك.