إنقاذ أنثى دب قطبي عجزت عن إخراج لسانها من علبة حليب معدنية (فيديو)

أدخلت أنثى دب بمنطقة (ديكسون) القطبية شمالي روسيا لسانها في علبة حليب معدنية، ولم تتمكن من إخراجه منها.

وانتابت حالة من الفزع سكان المنطقة النائية عندما شاهدوا الدبة البالغة من العمر عامين وسط أكواخ القرية، الأربعاء.

وتوجه فريق من حديقة حيوان موسكو بالطائرات لتخديرها عن طريق الرشق بالسهام، وإزالة العلبة المعدنية الحادة من فمها ومعالجة جروح لسانها، وتكللت جهود إنقاذها بالنجاح.





وقالت سفيتلانا أكولوفا المديرة العامة لحديقة حيوان موسكو “المرحلة المهمة التالية هي إفاقتها، لكن متخصصين سيكونون على مقربة لمتابعة العملية”.

وقالت في بيان وزعته حديقة الحيوان “نأمل أن يكون كل شيء على ما يرام، تركنا بعض الأسماك بالقرب من الدبة لأنها عاشت بلا طعام ولا شراب لمدة طويلة”.

وقال ميخائيل الشينتسكي -وهو طبيب بيطري بالحديقة- إن الدبة تعاني الهزال والجفاف بعض الشيء، لكن من المتوقع أن تلتئم جروحها.