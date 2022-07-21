بسبب الحر الشديد.. إعياء سائق توصيل طرود في أمريكا (فيديو)

رصدت كاميرا مراقبة لحظة انهيار سائق توصيل طرود إلى المنازل إثر تعرضه للحرارة الشديدة خلال توصيل طرد في مدينة سكوتسديل بولاية أريزونا الأمريكية.

ويظهر السائق في الفيديو الذي بثته وسائل إعلام أمريكية وهو يكافح ويسير مترنحًا نحو المنزل قبل أن ينحني لوضع الطرد ويقع على الأرض أمام باب المنزل بسبب شدة الحر.

وبعد التقاط أنفاسه، استطاع النهوض وقرع جرس الباب قبل أن يبتعد ويتجه إلى سيارته.

ونشر مالك المنزل بريان إنريكيز مقطع الفيديو في محاولة لتحذير الناس للبقاء بأمان في ظل الحرارة الشديدة التي تعاني منها الولاية منذ أكثر من شهر.

STAY SAFE: Home surveillance footage shows a UPS driver collapsing on a porch whilst delivering parcels in hot conditions. UPS said that the driver was fine. https://t.co/EAhrTWPhaW pic.twitter.com/QordzPY6Iv — ABC News (@ABC) July 20, 2022

وكان إنريكيز في العمل ولم يشاهد الفيديو حتى رحل السائق، فاتصل بالشرطة وشركة التوصيل لإعلامهم بما حدث، وردت الشركة في بيان أن الموظف بخير.

وأضافت الشركة “تم تدريب سائقي الشركة على العمل في الهواء الطلق وتأثيرات الطقس الحار. استخدم موظفنا تدريبه ليكون على دراية بوضعه والاتصال بمديره للحصول على المساعدة، وهو ما تم على الفور.”

وتابع البيان “تتوقف سياراتنا الخاصة بتوصيل الطرود بشكل متكرر، مما يجعل تكييف الهواء غير فعال”، وأكدت الشركة أنها لا تشجع الموظفين على مواصلة العمل إذا كانت صحتهم في خطر.

وسجلت خدمة الطقس الوطنية المحلية درجة حرارة 111 درجة فهرنهايت (حوالي 43.8 درجة مئوية) في فينيكس يوم 14 يوليو/تموز. وقالت خدمة الأرصاد الجوية إن الرقم كان أعلى بـ4 درجات فوق المعدل المناخي الطبيعي. ومثل معظم الولايات الأمريكية، واجهت أريزونا موجة حرارة خلال الأسابيع الأخيرة أدت إلى حرائق غابات مختلفة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، توفي سائق توصيل فجأة في كاليفورنيا، أثناء عمله ولم يتم تحديد سبب الوفاة الرسمي لكن أسرته تعتقد أن ضربة الشمس قد تكون سببًا محتملًا. وذكرت محطة “KPNX” أن مقاطعة ماريكوبا سجلت العام الماضي عددًا قياسيًا من الوفيات المرتبطة بالحرارة.