بسبب الحر الشديد.. إعياء سائق توصيل طرود في أمريكا (فيديو)

رصدت كاميرا مراقبة لحظة انهيار سائق توصيل طرود إلى المنازل إثر تعرضه للحرارة الشديدة خلال توصيل طرد في مدينة سكوتسديل بولاية أريزونا الأمريكية.

ويظهر السائق في الفيديو الذي بثته وسائل إعلام أمريكية وهو يكافح ويسير مترنحًا نحو المنزل قبل أن ينحني لوضع الطرد ويقع على الأرض أمام باب المنزل بسبب شدة الحر.

وبعد التقاط أنفاسه، استطاع النهوض وقرع جرس الباب قبل أن يبتعد ويتجه إلى سيارته.

ونشر مالك المنزل بريان إنريكيز مقطع الفيديو في محاولة لتحذير الناس للبقاء بأمان في ظل الحرارة الشديدة التي تعاني منها الولاية منذ أكثر من شهر.

