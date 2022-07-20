نتفليكس تخسر نحو مليون مشترك خلال 3 أشهر.. هل تحقق السيناريو الأسوأ؟

قالت شركة شبكة نتفليكس الأمريكية لخدمات البث عبر الإنترنت أمس الثلاثاء إنها خسرت 970 ألف مشترك في الفترة من أبريل/نيسان وحتى يونيو/حزيران، لتتجنب بذلك أسوأ سيناريو توقعته الشركة.

وكانت نتفليكس حذرت في أبريل الماضي من أنها تتوقع خسارة مليوني مشترك في الربع الحالي، الأمر الذي صدم وول ستريت وأثار تساؤلات حول آفاق النمو على المدى الطويل.

وتخطط منصة البث عبر الإنترنت لإطلاق فئة جديدة من الاشتراكات مدعومة بالإعلانات العام المقبل، وحذرت من أن ارتفاع الدولار يؤثر أيضًا على الإيرادات من المشتركين في الخارج.

وفي حين أن عدد العملاء الذين خسرتهم نتفليكس في الربع الثاني كان أقل من المتوقع، فإنها قدرت أن عدد العملاء الجدد في الفترة من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/أيلول سيصل إلى مليون.

وفي رسالة إلى المساهمين، قالت الشركة إنها درست التباطؤ بشكل أكبر، والذي أرجعته إلى مجموعة متنوعة من العوامل من بينها مشاركة كلمات المرور والمنافسة والركود الاقتصادي.

وما زالت نتفليكس هي خدمة البث المهيمنة في جميع أنحاء العالم مع ما يقرب من 221 مليون مشترك عالميًا.

أرباح أكبر من العام الماضي

وأعلنت نتفليكس أيضًا أن ارباحها خلال الربع الثاني ارتفعت مقابل العام الماضي وفاقت التقديرات، إذ سجلت الشركة أرباحا بلغت 1.44 مليار دولار، أو 3.20 دولار للسهم.

وكانت الشركة قد سجلت أرباحًا بلغت 1.35 مليار دولار، أو 2.97 دولار للسهم، في الربع الثاني من العام الماضي، وكان المحللون قد توقعوا أن تسجل الشركة أرباحًا تبلغ 2.96 دولار للسهم.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني بنسبة 8.6 % إلى 7.97 مليار دولار، مقارنة بـ7.34 مليار دولار في العام الماضي.