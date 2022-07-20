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بكت بعد نطقها للشهادتين.. شابة ألمانية تعتنق الإسلام في تركيا (فيديو)

الشابة الألمانية فابيان دوريس بيترجر (مواقع التواصل)
20/7/2022-|آخر تحديث: 20/7/202210:57 PM (مكة المكرمة)

اعتنقت شابة ألمانية الإسلام في ولاية غازي عنتاب جنوب شرقي تركيا.

وشارك مفتي غازي عنتاب حسين هذرلار في مراسم الإعلان عن اعتناق الشابة (فابيان دوريس بيترجر) للإسلام، بعد رحلة بحث واطلاع.

واتخذت فابيان (20 عامًا) قرارها بعد رحلة بحث واطلاع عن الإسلام، كما قررت تغيير اسمها إلى “سيرة”.

وأظهر فيديو فابيان وهي تبكي بدموع الفرح أثناء المراسم، وقالت إنها لم تتمالك نفسها وبدأت في البكاء بعد نطقها للشهادتين.

وفي أبريل/نيسان الماضي، اعتنق مسن أوكراني الإسلام خلال تلقيه العلاج داخل مستشفى في مدينة إسكي شهير التركية.

وأواخر العام الماضي، أعلنت امرأة فرنسية وابنتها إسلامهما، نتيجة تأثرهما بمعاملة جيرانهما المسلمين في ولاية أيدين غربي تركيا.

كما اعتنقت البريطانية مريم -أو ماري كما كانت تُعرف سابقًا- الإسلام عام 2019 رغم بلوغها 85 عامًا.

ونشرت وكالة الأناضول في أبريل/نيسان من العام الماضي مقابلة مع امرأة أمريكية اعتنقت الإسلام، وأسمت نفسها خديجة بعد تأثرها الشديد بالمسلسل التاريخي التركي قيامة أرطغرل.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل