بكت بعد نطقها للشهادتين.. شابة ألمانية تعتنق الإسلام في تركيا (فيديو)

اعتنقت شابة ألمانية الإسلام في ولاية غازي عنتاب جنوب شرقي تركيا.

وشارك مفتي غازي عنتاب حسين هذرلار في مراسم الإعلان عن اعتناق الشابة (فابيان دوريس بيترجر) للإسلام، بعد رحلة بحث واطلاع.

واتخذت فابيان (20 عامًا) قرارها بعد رحلة بحث واطلاع عن الإسلام، كما قررت تغيير اسمها إلى “سيرة”.

"بالدموع وقرآن هدية".. الشابة الألمانية فابيان دوريس بيترجر (20 عامًا) تعتنق الإسلام في ولاية غازي عنتاب التركية • تعمل الشابة الألمانية أمين صندوق في شتوتغارت بألمانيا، وجاءت إلى غازي عنتاب في زيارة، وبعد أن أجرت أبحاثًا عن الإسلام تقدمت بطلب إلى مفتي الولاية لاعتناقه pic.twitter.com/m6tylPmPJ6 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 20, 2022

وأظهر فيديو فابيان وهي تبكي بدموع الفرح أثناء المراسم، وقالت إنها لم تتمالك نفسها وبدأت في البكاء بعد نطقها للشهادتين.

وفي أبريل/نيسان الماضي، اعتنق مسن أوكراني الإسلام خلال تلقيه العلاج داخل مستشفى في مدينة إسكي شهير التركية.

مطلقا على نفسه اسم "قدير" وفي ليلة 27 من #رمضان.. لحظة إسلام المواطن الأوكراني فيكتور باركومينو ( 62 عاما ) وهو على فراش المرض خلال تلقيه العلاج ضد السرطان في مستشفى بمدينة إسكي شهير التركية بحضور مفتي الولاية "بكر غيريك" pic.twitter.com/lTs4lzy9PJ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 28, 2022

وأواخر العام الماضي، أعلنت امرأة فرنسية وابنتها إسلامهما، نتيجة تأثرهما بمعاملة جيرانهما المسلمين في ولاية أيدين غربي تركيا.

كما اعتنقت البريطانية مريم -أو ماري كما كانت تُعرف سابقًا- الإسلام عام 2019 رغم بلوغها 85 عامًا.

"هذه حياتي، الإسلام هو حياتي، سأعيش مسلمة وأموت مسلمة، وعندما أذهب إلى الجنة، سأتيقن بأنني فعلت الصواب، ولن يوقفني شيء أو أحد عن هذا" بدأت رحلتها مع الإسلام بعمر 84 بعد اعتناقها الإسلام عام 2019.. مريم تشارك متابعيها يومياتها مع الصيام pic.twitter.com/HiBf2Kz8Rl — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 26, 2022

ونشرت وكالة الأناضول في أبريل/نيسان من العام الماضي مقابلة مع امرأة أمريكية اعتنقت الإسلام، وأسمت نفسها خديجة بعد تأثرها الشديد بالمسلسل التاريخي التركي قيامة أرطغرل.