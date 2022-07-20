الأكبر منذ عقود.. أمواج شاهقة تحطم حفل زفاف في جزيرة هاواي (شاهد)

هاجمت جبال من الأمواج حفل زفاف مساء السبت الماضي في مدينة كايلو كونا بجزيرة هاواي، ما أدى إلى اصطدام الطاولات والكراسي بالضيوف، بحسب مقطع فيديو متداول.

وقالت هيئة الأرصاد الوطنية الأمريكيو، إن الأمواج -التي زاد ارتفاع بعضها عن 20 قدمًا (6 أمتار)- جاءت نتيجة مزيج من موجة قوية في الجنوب بلغت ذروتها مساء السبت، في ظل المد والجزر وارتفاع منسوب مياه البحر المرتبط بتغير المناخ.

وعبرت الأمواج الشاهقة شواطئ هاواي الجنوبية إلى المنازل والشركات، وامتدت عبر الطرق السريعة وأدت إلى تغيير مواعيد حفلات الزفاف يومي السبت والأحد.

وقامت إحدى المدعوين إلى هذا الزفاف بتصوير المشهد، وقالت لوسائل الإعلام إن الأمواج كانت ضخمة جدًا، وإنها دمرت جميع الطاولات والكراسي تمامًا قبل 5 دقائق فقط من موعد بدء الاحتفال.

وأضافت أنهم استمروا في الحفل، ونظفوا ما حدث من فوضى بعد أن تبادل العروسين عهود الزواج.

وأبلغ مسؤولو الأرضاد أن هذه الأمواج الشاهقة التي زاد ارتفاعها عن 12 أو 15 قدمًا (3.66 أو 4.57 مترًا) وبلغت بعضها 20 قدمًا (6 أمتار) تعد موجات “تاريخية” و”الأكبر منذ عدة عقود”.

وأجرت طواقم الإنقاذ في جميع أنحاء هاواي ما لا يقل عن 1960 عملية إنقاذ في جزيرة أواهو وحدها يومي السبت والأحد، فيما أبلغ مسؤولو هونولولو عن إصابة خطيرة لراكب أمواج تعرض لإصابة في مؤخرة رأسه.