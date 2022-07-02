فقدان 27 شخصًا بعد انشطار سفينتهم بسبب إعصار قبالة سواحل هونغ كونغ (فيديو)

أعلنت خدمة الدعم الجوي التابعة لحكومة هونغ كونغ فقدان 27 شخصًا بعدما انشطرت سفينتهم بسبب إعصار في بحر الصين الجنوبي، السبت.

وانشطرت السفينة بفعل إعصار (تشابا) المصحوب برياح سرعتها 110 كيلومترات في الساعة، حسب وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

وقالت السلطات إن موقع السفينة سجّل رياحًا بلغت سرعتها 144 كيلومترًا في الساعة وأمواجًا وصل ارتفاعها إلى 10 أمتار.

وكانت السفينة الهندسية على بعد 160 ميلًا بحريًّا جنوب غرب هونغ كونغ عندما باغتتها العاصفة تشابا.

وقالت خدمة الطيران التابعة لحكومة هونغ كونغ إن السفينة “تعرضت لأضرار جسيمة وانشطرت جزأين”.

وأمس الجمعة، توجهت خدمات الإنقاذ إلى مكان الحادث بعدما جرى إخطارها قرابة الساعة 7:25 بالتوقيت المحلي (23:25 بتوقيت غرينتش).

وأفادت السلطات بإنقاذ 3 من أفراد الطاقم البالغ عددهم 30 فردًا ونقلهم إلى المستشفى.

وأظهرت لقطات نشرتها سلطات هونغ كونغ مصابا يُنقل جوًّا مع أمواج على سطح السفينة نصف المغمورة.

وذكر بيان لحكومة هونغ كونغ أنه وفقًا للناجين الثلاثة، قد تكون الأمواج جرفت أفراد الطاقم الآخرين قبل وصول أول طائرة مروحية.

وبدأ الإعصار تشابا في وسط بحر الصين الجنوبي ووصل إلى اليابسة، بعد ظهر السبت، في مقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين.





وسيقوم رجال الإنقاذ بتوسيع منطقة البحث “بسبب العدد الكبير من المفقودين” وتمديد العملية حتى الليل إذا سمحت الظروف.

ومر الإعصار تشابا بمحاذاة المركز المالي العالمي، وتسبب في هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية، وعرقل وسائل النقل العام بالمدينة كما أجبر العديد من الشركات على الإغلاق.