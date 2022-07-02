طائرة تهبط اضطراريا جراء انتشار دخان في مقصورة الركاب (فيديو)

أجرت طائرة هندية كانت تقوم برحلة داخلية هبوطًا اضطراريًّا في نيودلهي، السبت، إثر انتشار دخان في مقصورة الركاب بعد إقلاعها متجهة إلى مدينة جبلبور وسط البلاد، وفق ما أعلنت شركة الطيران.

وتم إجلاء ركاب الرحلة التي تشغلها شركة (سبايس جيت) التجارية بسلام عقب عودة الطائرة إلى المطار.

وكتبت الشركة على تويتر “أثناء تخطي 5 آلاف قدم، رصد الطاقم دخانًا في المقصورة”.

#SpiceJetStatement:

On July 2, 2022, SpiceJet Q400 aircraft was operating SG-2962 (Delhi-Jabalpur). While passing 5000ft, the crew noticed smoke in the cabin. The pilots decided to return back to Delhi. Aircraft landed safely at Delhi and passengers were safely disembarked. >> — SpiceJet (@flyspicejet) July 2, 2022

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عقب الحادث تسجيلات فيديو تُظهر المقصورة تضيق بالدخان.

وكثُر الحديث عن شركة سبايس جيت المتدنية التكلفة في الأشهر القليلة الماضية، مع هبوط طائرة أخرى تابعة لها اضطراريًّا الشهر الماضي بعدما اشتعلت النيران في أحد محركاتها، بينما وبخت سلطات الطيران الشركة على خلفية ممارسات تدريب تشوبها عيوب.

ولم تكشف الشركة عدد ركاب رحلة، السبت، لكنها قالت إن الطائرة هبطت “بسلام” مؤكدة أنه تم “الترتيب فورًا” لرحلة بديلة للركاب.

وفي يونيو/حزيران المنقضي، أجرت طائرة تابعة لسبايس جيت على متنها 185 شخصًا هبوطًا اضطراريًّا في مدينة باتنا (شرقي الهند) بعد اشتعال النار في أحد محركاتها.

وفي مايو/أيار الماضي، علق مئات من ركاب الشركة داخل طائراتهم بعدما ألغت أو أرجأت رحلات بسبب “محاولة هجوم ببرنامج فدية”، حسب ما قالت.

وفي الشهر ذاته، فرضت سلطات الطيران الهندية غرامة قدرها مليون روبية (نحو 12830 دولارًا) على الشركة لقيامها بتدريب طيارين لبوينغ 737 ماكس على جهاز تدريب تشوبه عيوب.

ومنعت السلطات 90 من طياري سبايس جيت من قيادة تلك الطائرة معتبرة أنهم لم يتلقوا التدريب المناسب، وفق وسائل إعلام محلية.