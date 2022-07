طائرة تهبط اضطراريا جراء انتشار دخان في مقصورة الركاب (فيديو)

أجرت طائرة هندية كانت تقوم برحلة داخلية هبوطًا اضطراريًّا في نيودلهي، السبت، إثر انتشار دخان في مقصورة الركاب بعد إقلاعها متجهة إلى مدينة جبلبور وسط البلاد، وفق ما أعلنت شركة الطيران.

وتم إجلاء ركاب الرحلة التي تشغلها شركة (سبايس جيت) التجارية بسلام عقب عودة الطائرة إلى المطار.

وكتبت الشركة على تويتر “أثناء تخطي 5 آلاف قدم، رصد الطاقم دخانًا في المقصورة”.

#SpiceJetStatement:

On July 2, 2022, SpiceJet Q400 aircraft was operating SG-2962 (Delhi-Jabalpur). While passing 5000ft, the crew noticed smoke in the cabin. The pilots decided to return back to Delhi. Aircraft landed safely at Delhi and passengers were safely disembarked. >>

— SpiceJet (@flyspicejet) July 2, 2022