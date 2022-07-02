شاهد: انهيار أرضي يدمر 150 منزلا في بيرو

سقط 150 منزلا بانهيار أرضي في منطقة تشافين دي هوانتار بشمال بيرو، وقالت السلطات إنه لم يُبلَغ عن أي وفيات أو إصابات خطيرة حتى الآن.

وأعلنت السلطات، أمس الجمعة، أنها تبحث عن مفقودين محتملين خلال الحادث.

وأظهر مقطع فيديو لحظة الانهيار سحابة عارمة من الغبار ترتفع فوق المنازل.

وضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، الخميس، جنوب بيرو.

وأفاد مركز المسح الجيولوجي الأوربي، بأن الزلزال كان على بعد 112 كيلومترا من مدينة تاكنا، وعلى عمق 123 كيلومترا. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وكان زلزال بقوة 7.2 درجات قد ضرب في 26 مايو/أيار الماضي جنوبي بيرو.

وتتعرض بيرو كل عام لنحو 400 هزة أرضية على الأقل يشعر بها السكان، إذ تقع على حزام النار في المحيط الهادئ، وهي نقطة نشاط زلزالي تمتد على طول الساحل الغربي للقارة الأمريكية.