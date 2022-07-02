تعرف كيف يرى طفلك الحياة ويتفاعل معها

يقف الآباء عاجزين أحيانا عن تفسير ردود أطفالهم وكيفية التعامل معها، ويستغربون أحيانا سلوك الأبناء، إلا أن فهم منظور الأطفال للحياة والمواقف ربما يزيل كثيرًا من أسباب تلك الدهشة.

وتقول الدكتورة ليزا دامور مستشارة التربية ومؤلفة كتاب “تحت الضغط” إن الأطفال يميلون إلى التعامل مع أي موقف بافتراض أن آباءهم يصعبونه عليهم.

وأفادت لمجلة (بارنتس) المتخصصة في التربية، أن الأبوين لا يمكنهما درء كل انهيارات الطفل، ولكن رؤية المواقف من منظوره ستساعدك على التعامل معه.

يرفض مشاركة ألعابه

وقد أوضحت المتخصصة أن الطفل يكون متحمسا لرؤية أصدقائه ويعرف أن المشاركة جزء من الموضوع، لكنه لا يحب أن يلمس شخص آخر أشياءه.

قد يشعر طفلك بالقلق من أن مشاركة لعبة ما تعني أن صديقه سيأخذها إلى المنزل، أو قد يعني سلوكه أنه يشعر بالملل.

ونقلت المجلة عن المتخصصة في التربية ويندي موغل، توضيحها أن “عدم المشاركة لا يعني أن طفلك أناني أو قاسٍ، بل قد يحتاج فقط إلى الانتقال لنشاط جديد”.

وتقترح الدكتورة موغل على الآباء اقتراح لعبة جديدة أو اصطحاب الأطفال إلى الخارج، عند رفض المشاركة، إذ يؤدي تغيير المشهد إلى إعادة ضبط الحالة المزاجية بسرعة كبيرة.

إذا لم يكن الأمر كذلك ، فاعلم أن “التناوب” مفهوم أسهل على الأطفال قبوله من المشاركة، كما تقول مستشارة الآباء.

وتقترح الدكتورة إيلين كينيدي مور في كتابها “في ماذا يفكر طفلي؟”، أن تجعل طفلك يعدّ حتى 20 أو يغني أغنية، وعندما ينتهي، يبدأ دور الطفل الآخر في اللعبة.

أزمة في المطعم

فسّرت الدكتورة ليزا دامور بكاء طفلك الشديد في المطعم بأنه ربما لا يستوعب المدة التي قد يستغرقها المكوث فيه، أو لماذا يبدو الطعام ومذاقه مختلفًا.

ونصحت الآباء بالتحدث قبل ذلك عن روتين المطعم مع الطفل، وتوضيح له أين سيجلس، وكيف سيطلب من قائمة الطعام، وكيف سيكون شكل الطعام.

أما إذا كنت لا تعرف، فأخبره بأنه “سيندهش” لكن أكد له أنه لن يكون مجبرًا على تناول أي شيء لا يريده، وعليك أيضا أن تسأله عما يرغب في فعله.

وتوضح مجلة التربية أنه يمكنك أيضًا إحضار وجبة خفيفة أو إطعام طفلك شيئًا في المنزل حتى لا يشعر بالجوع الشديد.

ويقول المتخصصون إنه إذا حدث أن أصيب الطفل بالانهيار، فعليك أن تأخذه إلى الخارج حتى يهدأ وأن تخبره بأنه لا يسمَح له بإزعاج الآخرين، لكن لا تبيّن له أنه فاشل أو أنك ستعاقبه، كما تقول الدكتورة كينيدي مور، حتى تترك الباب مفتوحًا لتحسين السلوك في المستقبل.

عند التسوق

نصح تقرير (بارنتس) بأن تحدد لطفلك كم سيستغرق التسوق من الوقت قبل مغادرة المنزل، وأن تشركه في البحث عما تريده.

ونصحت الدكتورة دامور بأن تمنح طفلك بعض المال وتحثه على شراء ما يحتاج إليه، وأفادت بأنه من الجيد أن يتعلم الأطفال أنه لا يمكنهم امتلاك كل ما يرغبون فيه، وأن يفهموا أنك لا تملك مالًا غير محدود.

وقالت إنه من الأفضل الدخول مع طفلك في عالمه الخيالي، كأن تقول له إنه “سيكون من الممتع شراء كل الألعاب التي في المتجر، لكن أين سنضعها؟ غرفتك لا تكفي”.

الخوف من الحيوانات

قالت الدكتورة دامور إن طفلك لا يستطيع أن يفهم سبب هدوئك عند وجود كلب مخيف، وترى أنه من الأفضل أن تشرح لطفلك أن الأمر مخيف بالفعل، وتنصح بتجنب تخويف الأطفال بالحيوانات.

وشددت على تجنب نقل قلقك إليه قائلة “إذا حملت طفلك كلما رأيت كلبًا فأنت تخبره بأنك قلق أيضًا”، واعتبرت أن السلوك الأنسب هو الوقوف بجانب الأطفال.

وأكدت المتخصصة في حديث للمجلة أهمية عدم تجاهل مخاوف طفلك، إذ إنه سيشعر حينها بأنك لا تفهمها، ولذلك فعليك نقل الخوف من كونه مخيفا إلى كونه سخيفا، وذلك بجعل الطفل يتحدث عنه بمرح.