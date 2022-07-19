مصر.. مصرع وإصابة العشرات في حادث تصادم مروع بمحافظة المنيا (فيديو)

لقي 25 مصرعهم وأصيب 30 آخرون في حادث تصادم بين حافلة نقل جماعي وسيارة نقل، على الطريق الصحراوي الشرقي أمام الكيلو 93 بمركز ملوي بمحافظة المنيا جنوب القاهرة.

وبحسب البيانات الأولية للحادث، كانت سيارة النقل متوقفة على جانب الطريق لتغيير الإطار فاصطدمت بها الحافلة القادمة من محافظة سوهاج من الخلف.

وقع الحادث بالقرب من قرية البرشا التابعة لمركز ملوي، ونتج عن ذلك سقوط عدد كبير من الضحايا جميعهم من محافظات جنوب الصعيد.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم حافلة نقل عام يقل نحو 55 راكبا، بسيارة نقل ثقيل كانت متوقفة على جانب الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من قرية البرشا بشرق النيل.

وأسفر الحادث عن وفاة 25 شخصا وإصابة 30 آخرين ونقل المصابون إلى مستشفى ملوي العام.

مصرع 22 شخصًا وإصابة 33 آخرين في حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل بالطريق الصحراوي الشرقي في #المنيا pic.twitter.com/Hn4rBXMwRn — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) July 19, 2022

ووفق أرقام رسمية، لقي 7 آلاف مصرعهم وأصيب نحو 57 ألفا خلال حوادث طرق في مصر عام 2020.

وعدّد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (رسمي) أبرز أسباب حوادث السير في مصر، مثل التراخي في تطبيق معايير الأمان وعدم صيانة الطرق ورعونة القيادة وعدم التزام السائقين بتعليمات المرور.

وعالميًّا، يلقى أكثر من مليون و350 ألف شخص حتفهم سنويًّا بسبب حوادث الطرق، ويعاني ما يتراوح بين 20 و50 مليون شخص إصابات غير قاتلة.

وتستحوذ أفريقيا على أعلى المعدلات (26.6 لكل 100 ألف نسمة) بينما تسجل أوربا أدناها (9.3 لكل 100 ألف نسمة).

وبحسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية، فما زال خطر الوفاة بسبب حوادث المرور أعلى بثلاثة أضعاف في البلدان المنخفضة الدخل مقارنة بالأخرى المرتفعة الدخل.