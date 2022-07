عاملان ينقذان رجلا بأعجوبة من الموت تحت عجلات القطار (فيديو)

نجا رجل من الموت بأعجوبة بعدما علق برصيف قطار في محطة “بورام” بمدينة بنغالورو (جنوبي الهند) وكان على بعد ثوانٍ فقط من المرور.

واستطاع رجلان يعملان في وحدة الحماية من إنقاذه بسرعة، وفق مقطع مصوّر نشرته هيئة السكة الحديدية في الهند، عبر حسابها الرسمي على تويتر، الجمعة الماضية.

وبحسب المقطع المصوّر الذي وثّق الحادثة، مرّ القطار على السكة بعد ثوانٍ معدودة من إنقاذ الرجل.

Prompt response by RPF personnel saved the precious life of a man who slipped and fell on tracks minutes before the arrival of a train at KR Puram Railway Station, Bengaluru. pic.twitter.com/P0CXy3JfvH — Ministry of Railways (@RailMinIndia) July 16, 2022

وأرفق الحساب الرسمي لهيئة السكة الحديدية في الهند المقطع بتعليقٍ جاء فيه “أنقذت الاستجابة السريعة من جانب أفراد وحدة الحماية، حياة رجل انزلق وسقط على سكة حديدية قبل دقائق من وصول قطار إلى محطة سكك حديد بورام في بنغالورو”.

وكان الرجل يحاول أن يصعد إلى الرصيف لكنه فشل في ذلك.

وحظي الفيديو بانتشار لافت بين مستخدمي منصات التواصل الذين عبّروا عن إعجابهم بشجاعة عنصري حماية السكك الحديدية وسرعتهما.

Exemplary courage by the personnel of Railway Protection force @RPF_INDIA in saving a life! 👇 https://t.co/FKuCfxjETm — Tariq Mansoor (@ProfTariqManso1) July 17, 2022