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عاملان ينقذان رجلا بأعجوبة من الموت تحت عجلات القطار (فيديو)

القطار مر على السكة الحديد بعد ثوان معدودة من إنقاذ الرجل
19/7/2022-|آخر تحديث: 19/7/202209:52 PM (مكة المكرمة)

نجا رجل من الموت بأعجوبة بعدما علق برصيف قطار في محطة “بورام” بمدينة بنغالورو (جنوبي الهند) وكان على بعد ثوانٍ فقط من المرور.

واستطاع رجلان يعملان في وحدة الحماية من إنقاذه بسرعة، وفق مقطع مصوّر نشرته هيئة السكة الحديدية في الهند، عبر حسابها الرسمي على تويتر، الجمعة الماضية.

وبحسب المقطع المصوّر الذي وثّق الحادثة، مرّ القطار على السكة بعد ثوانٍ معدودة من إنقاذ الرجل.

 

وأرفق الحساب الرسمي لهيئة السكة الحديدية في الهند المقطع بتعليقٍ جاء فيه “أنقذت الاستجابة السريعة من جانب أفراد وحدة الحماية، حياة رجل انزلق وسقط على سكة حديدية قبل دقائق من وصول قطار إلى محطة سكك حديد بورام في بنغالورو”.

وكان الرجل يحاول أن يصعد إلى الرصيف لكنه فشل في ذلك.

وحظي الفيديو بانتشار لافت بين مستخدمي منصات التواصل الذين عبّروا عن إعجابهم بشجاعة عنصري حماية السكك الحديدية وسرعتهما.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند