استخراج 158 قطعة معدنية من معدة امرأة (فيديو)

تمكن فريق طبي في ولاية وان التركية، من إخراج 158 قطعة معدنية من معدة امرأة عمرها 24 عاما، وتعاني من مشاكل نفسية.

ونقلت المرأة إلى المستشفى الحكومي في الولاية بعد ابتلاعها إبرة معدنية سببت لها آلامًا في البطن.

وأظهرت الفحوص الطبية وجود أجسام غريبة في معدة المريضة، مما دفع الأطباء إلى إجراء عملية جراحية فورية تم خلالها إخراج 158 جسما معدنيا من بطنها.

ومن الأجسام التي تم إخراجها في العملية التي استغرقت نحو ساعتين ونصف، مقص أظافر وسكين جيب وسكين فاكهة وملاقط ومسامير وإبر وبراغي ومفاتيح.

وقال الطبيب يوسف تكش، الذي أجرى العملية، إن المرأة تعاني من اضطرابات نفسية، وإنه فوجئ بوجود هذه الأجسام الغريبة داخل معدتها.

وأشار في حديث لوكالة الأناضول إلى أنه أخرج منها 158 قطعة معدنية بأحجام مختلفة، وأن الحالة الصحية للمرأة جيدة.