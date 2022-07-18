ابتعَد حتى لا يراه وهو يحتضر.. العثور على أب وابنه فُقِدا في صحراء السعودية (فيديو)

عثر فريق متطوع للبحث والإنقاذ في السعودية على رجل وابنه كانا قد تاها في الصحراء، قرب مدينة حائل شمال غربي المملكة.

وكان سكان القرية التي يقيم بها الرجل وابنه قد أبلغوا عن فقدانهما منذ يومين، ليخرج بعدها فريق الإنقاذ في رحلة بحث، وأثناء البحث لقي الفريق شخصا قال إنه رأى سيارة متوقفة في الصحراء ثم دلّ على مكانها.

وعثر الفريق على الابن بجوار السيارة، ثم عثر على والده الذي ابتعد حتى لا يراه ابنه وهو يحتضر.

وفي حديث لوسائل إعلام محلية كشف أحد المتطوعين تفاصيل عملية الإنقاذ، وقال إنه وجد شماغًا معلقًا على شجرة قاده هو وآثار أخرى إلى مكان الأب فوجده متعبًا للغاية.

فيديو | قصة مفقودي الصحراء.. متطوع ضمن فريق الإنقاذ مبارك النماصي:

الأب يبتعد عن ابنه حتى لايراه وهو يحتضر#برنامج_اليوم pic.twitter.com/CBRmzdyPwG — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) July 14, 2022

وأشار إلى أن الأب طلب من ابنه عدم مغادرة السيارة وترك معه ماءً وأمره بالاقتصاد في استخدام الماء، ثم خرج مدعيًا أنه يبحث عن المساعدة، حتى لا يراه ابنه وهو في حالة الاحتضار.

ولفت إلى أن أحد البدو كان في المنطقة فرأى الأب لكنه لم يحدد ما إذا كان راعيًا أو متنزهًا، وأبلغ الفريق وتم اقتفاء الأثر واستمرار البحث حتى العثور عليه.

وقال المتطوع خلال مداخلة على قناة الإخبارية السعودية “عثرنا على الأب أولًا وكان متعبًا جدًّا، ثم بعد ذلك عثرنا على الابن، وحين شاهدنا شعر بأن الله أرسلنا لإنقاذه”، مشيرًا إلى أن هذا هو الشخص التاسع الذي ينقذه الفريق من متاهات الصحراء.