حمل عنها الحطب وألبسها القبعة والعباءة.. طالب يكرّم والدته في حفل تخرجه (فيديو)

كرّم الطالب الإثيوبي (إفريم بيليتي) والدته بطريقته الخاصة، خلال حفل تخرجه من جامعة أديس أبابا، امتنانًا وشكرًا لها على دعمها له ماديا ومعنويا بعملها الشاق في بيع الحطب.

واعترافًا منه بالجميل، ألبس الطالب أمّه زيّ التخرج وقدّم لها شهادة نجاحه وقبّلها، فلم تملك الأم نفسها فبكت فرحًا بابنها وإعجابا بهذا الموقف، في حين حمل الولد على ظهره الحطب الذي حملته والدته سنوات من أجل توفير المال لتعليمه.

وأظهرت لقطات حظيت بانتشار واسع على وسائل التواصل الاجتماعي ولا سيما في أفريقيا، هذا الخريج وهو يحمل الحطب على ظهره ووالدته ترتدي عباءة التخرّج وقبّعته.

ولاقى تصرف الطالب استحسانًا وإشادات كبيرة من قبل مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، واعتبر كثيرون ما قام به قمّة في الوفاء والاعتراف بالجميل.

وأشار بعض المدونين إلى أن الصورة ترمز إلى نضال ملايين الأمهات وتضحياتهم ليحصل الأبناء على التعليم العالي رغم بساطتهن وصعوبة ظروفهن الاقتصادية.

I am surprised on this graduated student the way how to show pain/burden of his mother by symbolized as Ethiopia. pic.twitter.com/xifEeTqj9A

Today one of the graduating students in Addis Ababa University paid a heartwarming tribute to his Mom who sacrificed to cover his school coast. A symbolic explanation he has used really represents a life of all rural area mothers of #Ethiopia !#Respect_to_all_Moms! pic.twitter.com/NMNyRp5vQj

— I need Freedom (@muler351) July 16, 2022