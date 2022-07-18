عاشق للشهرة.. ما هو إيمانويل الذي تلقى فيديوهاته بمتابعة واسعة على مواقع التواصل؟

لا يسمح طائر نعام لمربيته بتصوير أي مقطع فيديو دون أن يظهر فيه، حتى حظي بشهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتصوّر تايلور بلوك وهي مدونة فيديو تعمل في مشروع “كانكل بامب” لتربية الحيوانات في ولاية فلوريدا الأمريكية، مقاطع للمزرعة وتنشرها على تطبيقي تيك توك وإنستغرام.

وعلي عكس كل حيوانات المزرعة يعشق ذكر النعامة “إيمانويل” الشهرة، إذ يدخل باستمرار على البث الحي لتايلور ويفاجئ المتابعين.

ويشاغب إيمانويل باستمرار، ويحاول إغلاق البث، فتصرخ مربيته مرددة نفس الجملة دائما “إيمانويل لا تفعل، لكنه كالعادة لا يسمع كلامها.

وتكرّر المشهد في أكثر من بث حتى لاقت فيديوهاته شهرة واسعة على مواقع التواصل.

وتحاول تايلور من خلال مقاطعها تثقيف متابعيها حول تربية الحيوانات والعمل في المزرعة، إلا أن إيمانويل يقاطعها في كل مرة يبدأ فيها البث.

ويسرق إيمانويل الهاتف من تايلور ويجري به بعيدًا، حتى أصبح المتابعون يتابعون البث لمشاهدة طائر النعام.

وقالت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية، إن مقطعًا لإيمانويل على تيك توك حظي بـ أكثر من 700 ألف مشاهدة.