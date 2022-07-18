طيار بلجيكي ينجو بأعجوبة بعد تحطم طائرته بمنطقة سكنية (فيديو)

نجا طيار بلجيكي من الموت بأعجوبة بعد حادث تحطم طائرته الرياضية الصغيرة، وأصيب بجروح طفيفة.

وأطلق نظام الطائرة مظلة هوائية تمكنت من حمايتها من السقوط الحر وسط منطقة سكنية في مدينة بروج البلجيكية، يوم الجمعة.

وأظهر مقطع فيديو، مُصوّر من الأرض، الطائرة وهي تتدلى من المظلة الهوائية، وتنزل من السماء بمقدمتها وذيلها معلّق.

تحطم طائرة رياضية في منطقة سكنية في #بلجيكا ونجاة قائدها pic.twitter.com/MhJIrtJYc3 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 17, 2022

وقالت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية إن الطيّار واجه مشكلة فنية، وإن السكان سمعوا دويّ انفجار ثم شاهدوا الطائرة وهي تنزل بثبات.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها الصحيفة ارتطام الطائرة بالأرض وتحطُّم جناحها على جانب الطريق، بعد جرفها أشجارا وأعمدةالإنارة.

ونقلت الصحيفة أن تشغيل الطيار نظام الاسترداد الذي يطلق المظلة أنقذ حياته، وأن السلطات بدأت تحقيقا في سبب تحطم الطائرة.

وأوضحت أن هذا النظام يُجنّب “شدّة الاصطدام” ويُنقذ الطيار والطائرة بأكملها في حالة الطوارئ الجوية، وأن الطائرات الصغيرة فقط هي التي لديها أنظمة استرداد مثبتة، بسبب وزنها الخفيف.