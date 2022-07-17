ليست المرة الأولى.. صيني يفقد الوعي وسط الشارع دون اكتراث المارة (فيديو)

فقدَ مسنّ صيني وعيه وسط الطريق في شارع رئيسي بمقاطعة هوبي الشرقية، وظل منكفئًا على وجهه من دون أن يأبه له المارة والسيارات التي كانت تملأ الشارع.

ورصد مقطع فيديو مرور سيارة للشرطة من جانب الرجل دون أن تتوقف لإسعافه. وتوقّف مسنّ آخر بجانب الرجل وظهر وهو يُجري مكالمة هاتفية، من المرجح أنها مع الإسعاف.

وتُظهر مقاطع فيديو عددًا من الحوادث المشابهة، التي يصاب أحد الصينيين فيها بحادث دون اكتراث من المارة، ويعزو البعض ذلك إلى الاعتياد على التباعد سواء خلال انتشار كورونا أو نظرًا لطبيعة الشعب ما قبلها.

انتقادات

وفي مقال سابق له على موقع الجزيرة، قال الصحفي والكاتب الفلسطيني المقيم في الصين علي أبو مريحيل “مع دخول الصين في حقبة السلالات الإمبراطورية، فقد الصينيون الاتصال الجسدي والتواصل الاجتماعي والإنساني، الذي كان منتشرًا في عهد الفيلسوف الصيني كونفوشيوس الذي حكمَت منظومة قيمه الشعب”.

وفي مؤلفه (يوميات مجنون) التي صنفها النقاد في تاريخ الأدب الصيني، أول قصة صينية بأسلوب غربي؛ أدان الكاتب الصيني لو شيون تراث الكونفوشية، معتبرًا أنه “جعل من المجتمع وحشًا يفترس الأفراد”.

وفي مذكراته التي نُشرت في 2018، انتقد عالم الرياضيات ألبرت أينشتاين الشعب الصيني، انطلاقًا من زيارته للصين، وقال “حتى الأطفال يبدون من دون روح وكأنهم منفصلون عن العالم”.

ورأى -وفق صحيفة الغارديان البريطانية- أنه “سيكون مؤسفًا جدًّا لو حلّ هؤلاء الصينيون مكان جميع الأجناس الأخرى. بالنسبة إلى أمثالنا، مجرد التفكير في الأمر يُشعرني بكآبة لا يمكن وصفها”.