على أنقاض المنازل المدمرة.. فيلم من إنتاج جاكي شان يثير غضب السوريين (فيديو)

انطلق مشروع تصوير فيلم Home Operation من إنتاج الممثل الصيني الشهير جاكي شان بالتعاون مع حكومة النظام السوري في منطقة الحجر الأسود بالعاصمة دمشق.

والفيلم مشروع صيني إماراتي من إنتاج جاكي شان، تدور أحداثه حول عملية إجلاء مواطنين صينيين وأجانب ودبلوماسيين، خلال الحرب التي بدأت في اليمن عام 2015.

وبحسب موقع (ديجيتال استوديو مي)، تدور أحداث الفيلم عن المخرج سونغ يينكسي في مرحلة مبكرة من الحرب الأهلية بدولة شرق أوسطية، عام 2015، حيث تعمل الصين على إجلاء أكثر من 600 مواطن صيني، بالإضافة إلى أكثر من 200 مواطن من دول أخرى خلال تلك الفترة.

في الوقت الذي يعرض فيه نظام الأسد مدينة الحجر الأسود للإيجار وتمثيل الأفلام ، يعيش نازحو المدينة المنكوبة وسط خيام شمال غرب سوريا ، على أمل العودة إلى ما تبقى من منازلهم يومًا ما. ماذا سيقول لهم جاكي شان لهم؟ pic.twitter.com/ng9ezJgZNe — Rami ALsayed@ (@rame0alsayed) July 15, 2022

وقال موقع (آي إم دي بي) المتخصص في الأفلام والمسلسلات إن القصة مستوحاة من أحداث حقيقية لإجلاء طارئ لمواطنين ودبلوماسيين صينيين وأجانب خلال الحرب في اليمن عام 2015.

وبث المخرج الصيني سونغ يينكسي -وحسابات سورية محلية عبر منصات التواصل- لقطات من تصوير الفيلم في سوريا بين المنازل المدمّرة وكتل الركام في منطقة الحجر الأسود بالعاصمة السورية دمشق التي تعرضت لقصف مكثف سابقًا.

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وتُظهر اللقطات المصورة لبدء تصوير الفيلم مجموعة من الممثلين يرتدون بدلات عسكرية مع عدد من الدبابات والعربات المصفحة بين المنازل والأحياء المدمرة جراء تعرّضها لقصف سابق.

وأثار تصوير مشاهد الفيلم غضب السوريين على المنصات بسبب اختيار الشركة الصينية منطقة سورية دمرها النظام السوري -على حد وصفهم- لتصوير مشاهدهم، معتبرين أنها “استهزاء بدماء السوريين”.

وقال آخرون إن الشركة اختارت تصوير المشاهد في سوريا باعتبارها جاهزة للتصوير حتى لا تتكلف ديكورات دمار وغيره.

(Home Operation)

فلم صيني من إنتاج جاكي شان يتم تصويره على أنقاض منطقة الحجر الأسود بدمشق التي تعتبر أحد أكبر تجمعات أبناء الجولان المحتل في دمشق وريفها .

أنقاض ودمار منطقة الحجر الأسود ستوفر على القائمين على الفيلم ملايين الدولارات من الديكورات . pic.twitter.com/EFZFiB75lH — عمر/𝙾𝙼𝙰𝚁 (@m_sah34x) July 15, 2022