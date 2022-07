هل أنهى البث؟ شاهد ما فعله مذيع أصيب بنزيف مفاجئ على الهواء (فيديو)

واصل مذيع في التلفزيون الصيني نشرة الأخبار على الهواء مباشرة رغم إصابته برعاف ونزول الدم من أنفه خلال حديثه.

وتعرض هوانغ شينكي، من قناة (سوزو تي في) لنزيف في الأنف، يوم الاثنين، خلال برنامج تلفزيوني مباشر، واستمر مع ذلك في تقديم نشرة الأخبار حتى نهايتها.

The host of a TV station in Suzhou suffered from nosebleeds during the live broadcast and persisted to the end… pic.twitter.com/1z3J2wRmHG

