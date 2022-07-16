هل أنهى البث؟ شاهد ما فعله مذيع أصيب بنزيف مفاجئ على الهواء (فيديو)

واصل مذيع في التلفزيون الصيني نشرة الأخبار على الهواء مباشرة رغم إصابته برعاف ونزول الدم من أنفه خلال حديثه.

وتعرض هوانغ شينكي، من قناة (سوزو تي في) لنزيف في الأنف، يوم الاثنين، خلال برنامج تلفزيوني مباشر، واستمر مع ذلك في تقديم نشرة الأخبار حتى نهايتها.

The host of a TV station in Suzhou suffered from nosebleeds during the live broadcast and persisted to the end… pic.twitter.com/1z3J2wRmHG — PN News (@PN_News_EN) July 12, 2022

وبدأ النزيف بعد فترة وجيزة من بدء النشرة وكان شديدًا حتى سال من أنفه إلى فمه، لكن هوانغ حافظ على هدوئه طوال البث.

وعلى الرغم من أن زميلته ساعدت في التقديم، فإن هوانغ ظل جالسًا وأنفه ينزف، حسبما أفادت به مواقع إخبارية.

وأوضح هوانغ، الثلاثاء، أنه في ذلك الوقت لم يفكر في أي شيء سوى إنهاء البث.

وانتشر مقطع الفيديو وصور المذيع على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، وأشاد البعض بمهنية هوانغ، لكن الكثير من الناس تساءلوا عن ظروف عمله ولماذا شعر بأنه لا يستطيع التوقف عن قراءة الأخبار.

وقال أحدهم على موقع (ويبو) الصيني “لم أرَ أي احتراف، هل كان من الصعب للغاية تركيز الكاميرا على زميلته؟ لم يكن وحيدًا هناك”.