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مذيع يتابع نشرته في الظلام أثناء تحذيره من انقطاع محتمل للكهرباء (فيديو)

تابع المذيع نشرته في الظلام (مواقع أمريكية)
16/7/2022-|آخر تحديث: 16/7/202211:50 AM (مكة المكرمة)

انقطعت الكهرباء على ولاية تكساس الأمريكية، خلال بث مباشر للنشرة الجوية على قناة (إيه بي سي 13) التي كان يقدّمها كبير خبراء الأرصاد الجوية في القناة ترافيس هيرزوغ.

وتابع المذيع نشرته في الظلام فأصبح المقطع لقطة طريفة تداولها الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحافظ المولّد الكهربائي على شاشة العرض مُشغَّلة بعد أن انطفأت الأضواء في الإستوديو، ولم تكن المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك خلال اليوم نفسه، إذ استطرد هيرزوغ بضحكة مكتومة “هل فعلتَ ذلك مرة أخرى؟”.

وصادف انقطاع الكهرباء إعلان المذيع عن موجة حرارة عالية في هيوستن وتحذيره من الانقطاعات الكهربائية المحتملة.

وأرسلت إدارة شبكة الكهرباء في تكساس، الأربعاء، طلبًا -هو الثاني في أسبوع- بخفض استخدام الطاقة، وعدم تشغيل الأجهزة من الساعة 2 ظهرًا إلى 9 مساءً.

وقالت شركة الكهرباء والغاز الطبيعي (سانتر بوينت إنيرجي) إنه “يمكننا جميعًا المساعدة على حماية البنية التحتية الحيوية من خلال القيام بدورنا”.

وأضافت أنه يجب أن تحافظ شبكات الطاقة على توازن العرض والطلب في جميع الأوقات، موضحة أن شبكة تكساس للكهرباء انخفضت إلى ما دون هامش الأمان، وأن مشغل الشبكة يتخذ احتياطات إضافية لتجنب انقطاع التيار الكهربائي.

وحلّ هيرزوغ ضيفًا على إحدى نشرات القناة لاحقًا، وقال “كنت أتحدث عن مدى قرب خطوط العرض والطلب على شبكة الكهرباء”، وتابع ممازحًا “لم يخبرني أحد بالتوقف عن الحديث، أعتقد أنني كنت في المكان الخطأ في الوقت المناسب”.

وجعل تغير المناخ حرارة تكساس أكثر سخونة وأطول أمدًا، وزاد متوسط ​​درجات الحرارة الدنيا والقصوى اليومية في تكساس بمقدار 2.2 درجة فهرنهايت في الـ125 عامًا الماضية، وشهدت الولاية آخر العام الماضي أسخن ديسمبر/كانون الأول على الإطلاق منذ عام 1889.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع أمريكية