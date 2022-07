مذيع يتابع نشرته في الظلام أثناء تحذيره من انقطاع محتمل للكهرباء (فيديو)

انقطعت الكهرباء على ولاية تكساس الأمريكية، خلال بث مباشر للنشرة الجوية على قناة (إيه بي سي 13) التي كان يقدّمها كبير خبراء الأرصاد الجوية في القناة ترافيس هيرزوغ.

وتابع المذيع نشرته في الظلام فأصبح المقطع لقطة طريفة تداولها الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.

That moment you're on live TV talking about the hot weather in Texas that could lead to rolling blackouts…and then the power goes out. 😳 pic.twitter.com/R2lkgxyKHi — Travis Herzog (@TravisABC13) July 13, 2022

وحافظ المولّد الكهربائي على شاشة العرض مُشغَّلة بعد أن انطفأت الأضواء في الإستوديو، ولم تكن المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك خلال اليوم نفسه، إذ استطرد هيرزوغ بضحكة مكتومة “هل فعلتَ ذلك مرة أخرى؟”.

وصادف انقطاع الكهرباء إعلان المذيع عن موجة حرارة عالية في هيوستن وتحذيره من الانقطاعات الكهربائية المحتملة.

Our graphics team decided to have a little fun with this… 🤣 pic.twitter.com/JBDcEv30KO — Travis Herzog (@TravisABC13) July 14, 2022

وأرسلت إدارة شبكة الكهرباء في تكساس، الأربعاء، طلبًا -هو الثاني في أسبوع- بخفض استخدام الطاقة، وعدم تشغيل الأجهزة من الساعة 2 ظهرًا إلى 9 مساءً.

وقالت شركة الكهرباء والغاز الطبيعي (سانتر بوينت إنيرجي) إنه “يمكننا جميعًا المساعدة على حماية البنية التحتية الحيوية من خلال القيام بدورنا”.

.@ERCOT_ISO has asked all Texans to save energy from 2-9 p.m. today amid high demand for power and decreased generation availability. Raise your thermostat and avoid running major appliances. We can all help protect our critical infrastructure by doing our part. #txwx #houwx https://t.co/UfrW3UTrob — CenterPoint Energy (@CenterPoint) July 13, 2022

وأضافت أنه يجب أن تحافظ شبكات الطاقة على توازن العرض والطلب في جميع الأوقات، موضحة أن شبكة تكساس للكهرباء انخفضت إلى ما دون هامش الأمان، وأن مشغل الشبكة يتخذ احتياطات إضافية لتجنب انقطاع التيار الكهربائي.

وحلّ هيرزوغ ضيفًا على إحدى نشرات القناة لاحقًا، وقال “كنت أتحدث عن مدى قرب خطوط العرض والطلب على شبكة الكهرباء”، وتابع ممازحًا “لم يخبرني أحد بالتوقف عن الحديث، أعتقد أنني كنت في المكان الخطأ في الوقت المناسب”.

وجعل تغير المناخ حرارة تكساس أكثر سخونة وأطول أمدًا، وزاد متوسط ​​درجات الحرارة الدنيا والقصوى اليومية في تكساس بمقدار 2.2 درجة فهرنهايت في الـ125 عامًا الماضية، وشهدت الولاية آخر العام الماضي أسخن ديسمبر/كانون الأول على الإطلاق منذ عام 1889.