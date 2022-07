أمريكيون يهاجمون ترمب بعدما ضمّن زرا للتبرع في بيان رثائه زوجته الأولى

هاجم نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، بعد رسالة رثاء لزوجته السابقة إيفانا ترمب التي توفيت في مدينة نيويورك، أمس الخميس.

ونشر ترمب بيانه عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص به (تروث سوشيال)، وضمّن رسالته زر تبرع لحركته السياسية، ما أثار استهجان المتابعين، فأمطروه بوابل من الشجب والانتقادات.

و(تروث سوشيال) شبكة تواصل اجتماعي أنشأها ترمب عقب حجب حساباته الرسمية من فيسبوك وتويتر، عام 2020، بعد خسارته الانتخابات الرئاسية لصالح الرئيس الحالي جو بايدن.

وفي البيان، قال ترمب “أشعر بحزن شديد لإبلاغ كل من أحبَّها، ومن بينهم الكثير، أن إيفانا ترمب قد توفيت في منزلها بمدينة نيويورك”، مضيفًا “كانت امرأة رائعة وجميلة ومدهشة عاشت حياة رائعة وملهمة”.

وتحقق الشرطة في ما إذا كانت الوفاة ناتجة من حادث سقوط على درج منزلها، ومن المقرر أن يحدد الطبيب الشرعي في المدينة سبب الوفاة.

وإيفانا الزوجة الأولى لترمب أنجب منها أبناءه الثلاثة الكبار دونالد ترمب الصغير وإيفانكا وإريك، ولكن ما أثار حفيظة متابعيه أنه طالبهم بالتبرع لحركته السياسية في رسالة الرثاء.

وعلق الناشط ديفيد ويسمان “كيف يجب أن يكون الشخص قاسيًا لكي يجمع الأموال على موت والدة أطفاله”، فيما قال الكاتب غرانت ستيرن “هذا رد الفعل الوحيد الذي توقعته من دونالد ترمب بعد وفاة إيفانا”.

How cruel does a person have to be to grift of the death of your children’s mother? https://t.co/hFjaXCHJyA

This is the only reaction to Ivanka Trump dying that I expected from Donald Trump. https://t.co/wCv2WbbNIn

وشهدت التفاعلات سخرية الناشطين وعدد من الشخصيات العامة، إذ قال جوجر كونوي “بدلاً من الزهور ومراسم القبور، يجب أن نطمح إلى إرسال طلبات جماعية عبر البريد الإلكتروني للتذكير بموتانا، وبدل من الاستيقاظ وأداء الصلوات لهم، يجب أن نجمع التبرعات”.

Instead of flowers and gravestones, we should aspire to have mass email solicitations sent in our memories; and in lieu of wakes and shivas, fundraisers. https://t.co/02UZeR2CEp

وعلى الناحية الأخرى، دافع الناشط الأمريكي جريج برايس عن ترمب، مؤكدًا أن زر التبرع يتذيل أي رسالة وبيان ينشره الرئيس الأمريكي السابق، مضيفًا “الليبراليون المتحريون لا يهتمون بالحقيقة”، على حد تعبيره.

Hack MSNBC host (whose husband was responsible for the Great Recession) knows that the fundraising link is a standard email footer that goes out on all of Trump's emails.

But she doesn't care because she's a liberal hack. https://t.co/DAtGglEKvB

— Greg Price (@greg_price11) July 14, 2022