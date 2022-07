تويتر تقاضي إيلون ماسك.. هل يمكنه تحدي المحكمة إذا أجبرته على إتمام الصفقة؟

رفعت شركة تويتر دعوى قضائية على إيلون ماسك لإجباره على الالتزام بالاتفاق المبرم بينهما الذي تعهّد فيه الملياردير بشراء المنصّة بـ44 مليار دولار، قبل أن ينسحب من هذه الصفقة.

وفي دعوى مرفوعة في ولاية ديلاوير بشرق الولايات المتحدة، طلبت شركة تويتر من المحكمة أن تجبر ماسك على إتمام الصفقة وشراء الشركة بالمبلغ المتفق عليه بين الطرفين.

وأكد موقع التغريدات الشهير في دعواه أنه ما من تعويض مالي يمكنه أن يصلح الضرر جرّاء انسحاب الملياردير من الاتفاق، وقال المحامون في دعواهم إن “الاستراتيجية التي اتّبعها إيلون ماسك للخروج هي نموذج للنفاق ولسوء النيّة”.

Twitter has sued Elon Musk for attempting to pull out of his $44bn deal to acquire the platform. But whoever prevails in court, Twitter has bigger problems to reckon with https://t.co/qUZRkGt1pe

— The Economist (@TheEconomist) July 12, 2022