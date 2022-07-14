تويتر تقاضي إيلون ماسك.. هل يمكنه تحدي المحكمة إذا أجبرته على إتمام الصفقة؟

رفعت شركة تويتر دعوى قضائية على إيلون ماسك لإجباره على الالتزام بالاتفاق المبرم بينهما الذي تعهّد فيه الملياردير بشراء المنصّة بـ44 مليار دولار، قبل أن ينسحب من هذه الصفقة.

وفي دعوى مرفوعة في ولاية ديلاوير بشرق الولايات المتحدة، طلبت شركة تويتر من المحكمة أن تجبر ماسك على إتمام الصفقة وشراء الشركة بالمبلغ المتفق عليه بين الطرفين.

وأكد موقع التغريدات الشهير في دعواه أنه ما من تعويض مالي يمكنه أن يصلح الضرر جرّاء انسحاب الملياردير من الاتفاق، وقال المحامون في دعواهم إن “الاستراتيجية التي اتّبعها إيلون ماسك للخروج هي نموذج للنفاق ولسوء النيّة”.

Twitter has sued Elon Musk for attempting to pull out of his $44bn deal to acquire the platform. But whoever prevails in court, Twitter has bigger problems to reckon with https://t.co/qUZRkGt1pe — The Economist (@TheEconomist) July 12, 2022

وقال المحامون إن رئيس شركتي تسلا وسبايس إكس “ادّعى أنه علّق تنفيذ الاتفاق بانتظار وفاء تويتر بشروط خيالية، وقد فشل في التزامه بالعثور على تمويل وخرق واجب السرية واستخدم معلومات سرّية لتحقيق مآرب سيّئة”.

وطلبت تويتر من المحكمة في ولاية ديلاوير أن تأمر ماسك -الذي يعدّ أغنى شخص في العالم- بإتمام عملية الاستحواذ بالمقابل المتفق عليه وهو 54.20 دولارا للسهم في تويتر، وفقًا لما جاء في الدعوى.

وجاء في الدعوى “بعد أن اقترح اتفاق استحواذ، ثم وقع عليه، يعتقد ماسك فيما يبدو أنه -على عكس كل الأطراف الأخرى الخاضعة لقانون عقود ديلاوير- له الحرية في تغيير رأيه وتعطيل عمليات الشركة وتدمير قيمة أسهمها قبل أن يمضي إلى حال سبيله”.

Most legal experts say Twitter would have the upper hand in a court battle against Elon Musk. But Musk revels in brinkmanship. https://t.co/F9IMXXJRWT — The New York Times (@nytimes) July 10, 2022

وقال ماسك يوم الجمعة إنه أنهى الصفقة لأن تويتر انتهكت الاتفاق من خلال عدم الاستجابة لطلبات الحصول على معلومات بشأن الحسابات المزيفة أو البريد العشوائي على المنصات، وهو أمر أساسي لأداء أعمالها.

واتهمت الدعوى ماسك بارتكاب “قائمة طويلة” من انتهاكات اتفاق الاستحواذ التي “ألقت بظلالها على تويتر وأعمالها”.

وتراجعت الأسهم في منصة التواصل الاجتماعي إلى 34.06 دولارا يوم الثلاثاء من أكثر من 50 دولارًا عندما قبل مجلس إدارة تويتر الصفقة أواخر أبريل/نيسان.

ويتعين على المحكمة المتخصّصة في قضايا الأعمال في ديلاوير أن تحدّد ما إذا كان من حق ماسك أن ينسحب من الاتفاق من دون أن يدفع بدل عطل وضرر لتويتر أم لا.

ويتضمّن الاتفاق بين ماسك وتويتر بندًا جزائيًّا بقيمة مليار دولار يتعيّن على الطرف الذي ينتهك العقد أن يدفعه للطرف المتضرّر، ولا يبدو أن ماسك وافق على دفع المبلغ، كما أن تويتر أكدت للمحكمة أن العطل والضرر الذي لحق بالشركة أكبر بكثير من ذلك المبلغ ولا يمكن إصلاحه.

وكانت تويتر قد أنذرت رسميًّا ماسك، يوم الاثنين، بقولها إنها تعتبر انسحابه من الصفقة “لاغيًا وغير مبرّر”، مؤكّدة أنّها التزمت من جانبها بكل ما نص عليه الاتّفاق المبرم بين الطرفين في أبريل/ نيسان.

ووسط الجدل بين الخصمين حول قانونية الانسحاب من الصفقة، يرى العديد من الخبراء القانونيين أن الأسباب التي دفع بها ماسك لتبرير قراره الانسحاب من الصفقة ليست كافية قانونًا لفسخ العقد.

ماذا لو رفض ماسك؟

وتساءلت رويترز في تقرير، ماذا سيحدث إذا نجحت تويتر في مسعاها القضائي ورفض أغنى رجل في العالم الامتثال لأمر المحكمة؟

وقالت “ستدور المعركة القانونية بين الملياردير إيلون ماسك وشركة تويتر في محكمة العدالة في ديلاوير المختصة بالنزاعات المتعلقة باتفاقيات الاندماج”.

وتعتبر ديلاوير كذلك وجهة اندماج شهيرة لمعظم الشركات العامة الأمريكية، ومنها تسلا وغيرها من شركات ماسك مثل شركة حفر الأنفاق وسبيس إكس لتكنولوجيا استكشاف الفضاء.

ويمنح ذلك المحكمة الاختصاص القضائي على قدر كبير من أصول ماسك لإجباره على الامتثال لأوامرها إذا لزم الأمر، وقال محامون إن المحكمة ستبدأ باتهام ماسك بازدرائها وفرض غرامات إلى أن يمتثل للأمر القضائي.

Elon Musk Twitter Buyout: CEO Parag Agrawal Says Company Future Uncertain – Newsworldpress @ https://t.co/8kapFfIWsY pic.twitter.com/dtyWIssXyP — newsworldpress.com (@newsworldpress) July 13, 2022

وكان إيلون ماسك قد نشر، يوم الاثنين، على حسابه في تويتر تغريدة شكّلت أول تعليق علني له على قراره الانسحاب من الصفقة، وكانت 4 صور له بدا فيها كلّها ضاحكًا وبجانب كل منها كتب جملة مختلفة.

فقد كتب بجانب الصورة الأولى “قالوا إنه ليس بإمكاني شراء تويتر”، وبجانب الصورة الثانية “ثم رفضوا الإفصاح عن البيانات المتعلقة بالحسابات المزيفة”.

أما في الصورة الثالثة فقد كتب “والآن يريدون إجباري في المحكمة على شراء تويتر”، قبل أن يختتم بالتعليق على الصورة الرابعة قائلا “الآن عليهم أن يكشفوا في المحكمة عن البيانات المتعلقة بالحسابات المزيفة”.