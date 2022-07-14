تركيا.. أطول امرأة في العالم تستعد لدخول موسوعة غينيس للمرة الثالثة (فيديو)

تستعد المواطنة التركية رُميسا غلغي (25 سنة)، لإجراء أول رحلة لها إلى الولايات المتحدة عبر الخطوط الجوية التركية، للمشاركة في فعالية موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية.

ويبلغ طول رُميسا المقيمة في ولاية قره بوك شمالي تركيا، مترين و15 سنتيمترًا، وهي مصابة بمتلازمة “ويفر” (تجعل الجسم ينمو بسرعة أكبر من المعتاد).

وسبق أن دخلت رُميسا موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية بصفتها “أطول امرأة في العالم” عامي 2014 و2021.

وأوضحت رميسا في بيان الخميس، أنها ستذهب إلى سان فرانسيسكو في سبتمبر/أيلول المقبل للمشاركة في فعالية تنظمها موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية.

وأعربت المواطنة عن شكرها للخطوط الجوية التركية لتقديمها الدعم اللازم لها خلال رحلتها، وتوفيرها لكرسي نقال ومرافق في سفرها للولايات المتحدة.

وقالت والدة رميسا إن الأعراض ظهرت عليها منذ الولادة، وعبّرت الشابة في حوار لها مع قناة (شو تي في) التركية عن فخرها وسعادتها بكونها مختلفة.