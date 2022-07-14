تسمّرت مكانها.. لقاء بين كلاب انطوائية دام ساعة كاملة يحصد ملايين المشاهدات (فيديو)

على غير عادتها، بقيت تسعة كلاب متباعدة نحو ساعة في حديقة بالسويد، وقد حظي مقطع صوّر هذا المشهد بأكثر من 20 مليون مشاهدة على تطبيق تيك توك.

فبينما تتفاعل الكلاب عادة مع بعضها عندما تلتقي، بدا أن هذه المجموعة بالذات لا تهتم كثيرا بالتواصل مع أصدقائها شمًّا ونباحًا!

فقد وقفت هذه الكلاب متباعدة كما لو أن كل واحد منها تسمّر أو تحنّط مكانه لدرجة أنها تجنّبت التقاء الأعين، واستمر اللقاء مدة ساعة بدت فيها هذه الحيوانات وكأن بعضها سئم بعضًا.

ونشر زوجان سويديان الفيديو الذي انتشر بسرعة، لكنهما فضّلا وصف الكلاب بأنها هادئة لا انطوائية.

ربما يبدو مفهوم انطواء الكلاب غريبًا، لكن الأبحاث تشير إلى أنه على الرغم من ذكائها المحدود، فإن الكلاب قادرة على امتلاك سمات شخصية، كما أثبته بحث من أبرز الأبحاث في هذا المجال نشر في مجلة Applied Animal Behavior Science عام 2002 وشارك فيه باحثون بتحليل البيانات السلوكية لأكثر من 15 ألف كلب من 164 سلالة مختلفة.

فقد وجد العلماء أن الكلاب قادرة على مجموعة متنوعة من السمات الشخصية بما في ذلك المرح والتواصل الاجتماعي والفضول والخجل على سبيل المثال.