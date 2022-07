تسمّرت مكانها.. لقاء بين كلاب انطوائية دام ساعة كاملة يحصد ملايين المشاهدات (فيديو)

على غير عادتها، بقيت تسعة كلاب متباعدة نحو ساعة في حديقة بالسويد، وقد حظي مقطع صوّر هذا المشهد بأكثر من 20 مليون مشاهدة على تطبيق تيك توك.

فبينما تتفاعل الكلاب عادة مع بعضها عندما تلتقي، بدا أن هذه المجموعة بالذات لا تهتم كثيرا بالتواصل مع أصدقائها شمًّا ونباحًا!

فقد وقفت هذه الكلاب متباعدة كما لو أن كل واحد منها تسمّر أو تحنّط مكانه لدرجة أنها تجنّبت التقاء الأعين، واستمر اللقاء مدة ساعة بدت فيها هذه الحيوانات وكأن بعضها سئم بعضًا.

「内向的な性格の人を一箇所に集めるとどうなるか」

Imagine putting a lot of introverts in one roomhttps://t.co/CFekeRlfdU

自分の飼ってる犬が内気な性格なので、同じような性格の犬を飼ってる人に呼びかけて集合してみたそう。なかなか貴重な光景だ笑https://t.co/ypJxdemHi9 pic.twitter.com/Dq1Q5Pc0gn

