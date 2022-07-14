تسمّرت مكانها.. لقاء بين كلاب انطوائية دام ساعة كاملة يحصد ملايين المشاهدات (فيديو)
على غير عادتها، بقيت تسعة كلاب متباعدة نحو ساعة في حديقة بالسويد، وقد حظي مقطع صوّر هذا المشهد بأكثر من 20 مليون مشاهدة على تطبيق تيك توك.
فبينما تتفاعل الكلاب عادة مع بعضها عندما تلتقي، بدا أن هذه المجموعة بالذات لا تهتم كثيرا بالتواصل مع أصدقائها شمًّا ونباحًا!
فقد وقفت هذه الكلاب متباعدة كما لو أن كل واحد منها تسمّر أو تحنّط مكانه لدرجة أنها تجنّبت التقاء الأعين، واستمر اللقاء مدة ساعة بدت فيها هذه الحيوانات وكأن بعضها سئم بعضًا.
「内向的な性格の人を一箇所に集めるとどうなるか」
Imagine putting a lot of introverts in one roomhttps://t.co/CFekeRlfdU
自分の飼ってる犬が内気な性格なので、同じような性格の犬を飼ってる人に呼びかけて集合してみたそう。なかなか貴重な光景だ笑https://t.co/ypJxdemHi9 pic.twitter.com/Dq1Q5Pc0gn
— ヤギの人 (@yusai00) July 10, 2022
ونشر زوجان سويديان الفيديو الذي انتشر بسرعة، لكنهما فضّلا وصف الكلاب بأنها هادئة لا انطوائية.
ربما يبدو مفهوم انطواء الكلاب غريبًا، لكن الأبحاث تشير إلى أنه على الرغم من ذكائها المحدود، فإن الكلاب قادرة على امتلاك سمات شخصية، كما أثبته بحث من أبرز الأبحاث في هذا المجال نشر في مجلة Applied Animal Behavior Science عام 2002 وشارك فيه باحثون بتحليل البيانات السلوكية لأكثر من 15 ألف كلب من 164 سلالة مختلفة.
فقد وجد العلماء أن الكلاب قادرة على مجموعة متنوعة من السمات الشخصية بما في ذلك المرح والتواصل الاجتماعي والفضول والخجل على سبيل المثال.