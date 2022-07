منحدرات كونية ومشاهد لميلاد النجوم.. ناسا تنشر صورا جديدة مذهلة بالألوان لأعماق الكون (شاهد)

نشر موقع وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) صورًا جديدة لأعماق الكون تكشف جبالًا ووديانًا مليئة بالنجوم المتلألئة، ووصفها بأنها “منطقة تشكُّل نجوم قريبة وشابة” في بقعة معينة تسمى “كارينا نيبولا” -أو سديم نيبولا- بمجرة الطريق اللبني، وتبعد عن الأرض نحو 7600 سنة ضوئية.

وأوضحت ناسا أن هذه الصورة التُقطت في ضوء الأشعة تحت الحمراء بواسطة تليسكوب (جيمس ويب) الفضائي الجديد التابع للوكالة، وتكشف للمرة الأولى مناطق غير مرئية من قبل لولادة النجوم.

وتبدو ما تُسمى “المنحدرات الكونية” -في الصورة الثلاثية الأبعاد للتليسكوب الجديد- وكأنها جبال صخرية في أمسية مقمرة، لكنها في الواقع حافة تجويف غازي عملاق، حسب ناسا.

Better together. International collaboration gave us the most powerful space telescope ever made, and the deepest infrared views of the universe ever seen. With our partners at @ESA and @CSA_ASC, the science can begin. Together we #UnfoldTheUniverse: https://t.co/oFA1ja4jeP pic.twitter.com/8TXTZEIb6H — NASA (@NASA) July 12, 2022

وتوضح ناسا أن أعلى “القمم” في هذه الصورة يبلغ ارتفاعها نحو 7 سنوات ضوئية، بينما نُحتت المنطقة الكهفية من السديم بواسطة الأشعة فوق البنفسجية الشديدة والرياح النجمية من النجوم الشابة الشديدة الكتلة والساخنة الموجودة في مركز الفقاعة، فوق المنطقة الموضحة في هذه الصورة.

ويكشف تليسكوب جيمس ويب عن حضّانات نجمية ناشئة ونجوم فردية مخفية تمامًا في صور الضوء المرئي العادي، وبسبب حساسيته للضوء تحت الأحمر، يمكن للتليسكوب النظر عبر الغبار الكوني لرؤية هذه الأجسام.

Some stars go out with a bang. In these images of the Southern Ring planetary nebula, @NASAWebb shows a dying star cloaked by dust and layers of light. Explore this star's final performance at https://t.co/63zxpNDi4I #UnfoldTheUniverse. pic.twitter.com/dfzrpvrewQ — NASA (@NASA) July 12, 2022

وتُظهر هاتان الصورتان في الأعلى “نجمًا يحتضر مغطى بالغبار وطبقات من الضوء” في السديم الكوكبي الدائري الجنوبي، كما توضح ناسا.

وأظهرت صورة أخرى خماسية ستيفان (ٍStephan’s Quintet)، وهي مجموعة مرئية من خمس مجرات كشف عنها تلسكوب جيمس ويب في ضوء جديد في أكبر صورة له حتى الآن، حيث تغطي الصورة نحو خُمس قطر القمر.

Take Five: Captured in exquisite detail, @NASAWebb peered through the thick dust of Stephan’s Quintet, a galaxy cluster showing huge shockwaves and tidal tails. This is a front-row seat to galactic evolution: https://t.co/63zxpNDi4I #UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/em9wSJPkEU — NASA (@NASA) July 12, 2022

غوغل يحتفي

وحوّل اليوم محرك البحث العالمي (غوغل) شعاره الرئيسي بشكل يحاكي مظهر تلسكوب جيمس ويب المصنف بأنه الأقوى على الإطلاق.

ونشر غوغل مجموعة صور ناسا التي التقطها التليسكوب الجديد الذي يُعد تحفة الهندسة الفضائية بتكلفة بلغت 10 مليارات دولار، وتتمثل مهمته الأساسية في استكشاف العصور المبكرة للكون.

Are we alone in the universe? How’d we get here? The first images from the James Webb Space Telescope help us #UnfoldTheUniverse & answer the questions above 🌌 Today’s #GoogleDoodle celebrates the deepest infrared photo of the universe ever taken → https://t.co/pMopFK62KE pic.twitter.com/CIuvEiBT1z — Google Doodles (@GoogleDoodles) July 12, 2022

وكتب حساب غوغل دودلز في تغريدة “هل نحن وحدنا في الكون؟ كيف وصلنا إلى هنا؟ الصور الأولى من تليسكوب جيمس ويب الفضائي تساعدنا على كشف أسرار الكون والإجابة عن هذه الأسئلة”.

وكانت ناسا قد كشفت، أول أمس الاثنين، عن أعمق صورة بالألوان للكون على الإطلاق، وقالت إنها تُظهر عنقودًا من المجرات هي مجال عميق مُركب يُظهر عنقود المجرة (سماكس 0723) كما ظهرت قبل 4.6 مليارات سنة.

Space is lovely, dark and deep. You're looking at the deepest infrared image of the universe ever taken—the first full-color image from @NASAWebb. Go deeper on the galaxies of SMACS 0723 at https://t.co/63zxpNDi4I #UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/YS8JZI3KqM — NASA (@NASA) July 12, 2022

وعلّق الرئيس الأمريكي جو بايدن -خلال حفل أقيم بالبيت الأبيض- على باكورة حصاد التليسكوب الفضائي قائلًا “هذه الصورة العلمية والملونة التي التُقطت بالأشعة تحت الحمراء هي الأولى من نوعها وتمثل يومًا تاريخيًّا”.

وتابع “إنها نافذة جديدة على تاريخ الكون الذي نعيش فيه، وسنحصل اليوم على لمحة لأول ضوء يسطع من تلك النافذة، ضوء من عوالم أخرى، نجوم تسبح في أفلاك بعيدة جدًّا عن عالمنا، إنه أمر مذهل بالنسبة لي”.

Galaxies lurking in the background.@NASAWebb Deputy Project Scientist Amber Straughn details new discoveries about Carina Nebula. https://t.co/63zxpNDi4I #UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/37mxH2GvfO — NASA (@NASA) July 12, 2022

Clouds on another world. @NASAWebb captured the signature of water on giant gas planet WASP 96-b, which orbits a star 1,150 light-years away. For the first time, we've detected evidence of clouds in this exoplanet's atmosphere: https://t.co/63zxpNDi4I #UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/f3HOX0HKis — NASA (@NASA) July 12, 2022