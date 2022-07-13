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منحدرات كونية ومشاهد لميلاد النجوم.. ناسا تنشر صورا جديدة مذهلة بالألوان لأعماق الكون (شاهد)

أحدث صورة من تليسكوب جيمش ويب التابع لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)
13/7/2022-|آخر تحديث: 13/7/202212:30 PM (مكة المكرمة)

نشر موقع وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) صورًا جديدة لأعماق الكون تكشف جبالًا ووديانًا مليئة بالنجوم المتلألئة، ووصفها بأنها “منطقة تشكُّل نجوم قريبة وشابة” في بقعة معينة تسمى “كارينا نيبولا” -أو سديم نيبولا- بمجرة الطريق اللبني، وتبعد عن الأرض نحو 7600 سنة ضوئية.

وأوضحت ناسا أن هذه الصورة التُقطت في ضوء الأشعة تحت الحمراء بواسطة تليسكوب (جيمس ويب) الفضائي الجديد التابع للوكالة، وتكشف للمرة الأولى مناطق غير مرئية من قبل لولادة النجوم.

وتبدو ما تُسمى “المنحدرات الكونية” -في الصورة الثلاثية الأبعاد للتليسكوب الجديد- وكأنها جبال صخرية في أمسية مقمرة، لكنها في الواقع حافة تجويف غازي عملاق، حسب ناسا.

وتوضح ناسا أن أعلى “القمم” في هذه الصورة يبلغ ارتفاعها نحو 7 سنوات ضوئية، بينما نُحتت المنطقة الكهفية من السديم بواسطة الأشعة فوق البنفسجية الشديدة والرياح النجمية من النجوم الشابة الشديدة الكتلة والساخنة الموجودة في مركز الفقاعة، فوق المنطقة الموضحة في هذه الصورة.

ويكشف تليسكوب جيمس ويب عن حضّانات نجمية ناشئة ونجوم فردية مخفية تمامًا في صور الضوء المرئي العادي، وبسبب حساسيته للضوء تحت الأحمر، يمكن للتليسكوب النظر عبر الغبار الكوني لرؤية هذه الأجسام.

وتُظهر هاتان الصورتان في الأعلى “نجمًا يحتضر مغطى بالغبار وطبقات من الضوء” في السديم الكوكبي الدائري الجنوبي، كما توضح ناسا.

وأظهرت صورة أخرى خماسية ستيفان (ٍStephan’s Quintet)، وهي مجموعة مرئية من خمس مجرات كشف عنها تلسكوب جيمس ويب في ضوء جديد في أكبر صورة له حتى الآن، حيث تغطي الصورة نحو خُمس قطر القمر.

غوغل يحتفي

وحوّل اليوم محرك البحث العالمي (غوغل) شعاره الرئيسي بشكل يحاكي مظهر تلسكوب جيمس ويب المصنف بأنه الأقوى على الإطلاق.

ونشر غوغل مجموعة صور ناسا التي التقطها التليسكوب الجديد الذي يُعد تحفة الهندسة الفضائية بتكلفة بلغت 10 مليارات دولار، وتتمثل مهمته الأساسية في استكشاف العصور المبكرة للكون.

وكتب حساب غوغل دودلز في تغريدة “هل نحن وحدنا في الكون؟ كيف وصلنا إلى هنا؟ الصور الأولى من تليسكوب جيمس ويب الفضائي تساعدنا على كشف أسرار الكون والإجابة عن هذه الأسئلة”.

وكانت ناسا قد كشفت، أول أمس الاثنين، عن أعمق صورة بالألوان للكون على الإطلاق، وقالت إنها تُظهر عنقودًا من المجرات هي مجال عميق مُركب يُظهر عنقود المجرة (سماكس 0723) كما ظهرت قبل 4.6 مليارات سنة.

وعلّق الرئيس الأمريكي جو بايدن -خلال حفل أقيم بالبيت الأبيض- على باكورة حصاد التليسكوب الفضائي قائلًا “هذه الصورة العلمية والملونة التي التُقطت بالأشعة تحت الحمراء هي الأولى من نوعها وتمثل يومًا تاريخيًّا”.

وتابع “إنها نافذة جديدة على تاريخ الكون الذي نعيش فيه، وسنحصل اليوم على لمحة لأول ضوء يسطع من تلك النافذة، ضوء من عوالم أخرى، نجوم تسبح في أفلاك بعيدة جدًّا عن عالمنا، إنه أمر مذهل بالنسبة لي”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع أمريكية