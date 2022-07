كبير مديري الهندسة في ناسا للجزيرة مباشر: هذه أهمية صور تليسكوب جيمس ويب (فيديو)

قال لؤي البسيوني، كبير مديري الهندسة في وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) إن الصور الملونة الملتقطة حديثًا من تليسكوب جيمس ويب تُظهر وجود ملايين المجرات في الكون، مما يشير إلى أن الأرض أقل من حبة رمل فيه، على حد تعبيره.

وأوضح المهندس الفلسطيني خلال لقاء مع برنامج (هاشتاج) على الجزيرة مباشر، أن من أهم أهداف استكشاف الكون هو البحث عن وجود غاز الميثان والماء لما لهما من علاقة بوجود حياة في مناطق أخرى من الكون، وهذا سيتيح الإجابة عن تساؤل ما إذا كان هناك كواكب تشبه كوكب الأرض في مجرات أخرى.

وأوضح أن ما نراه في الصور يرجع إلى ما يقرب من 13 مليار سنة تقريبًا، مما يتيح للعلماء معرفة التغير الذي يحدث على مدار السنوات في المجرات فضلًا عن كيفية نشأتها وتطورها، فبعض الصور توضح مثلًا كيف تُخلق النجوم.

وتابع “التليسكوب جيمس ويب يستخدم الأشعة تحت الحمراء، والضوء يسافر خلال الفضاء ويأخذ وقتًا طويلًا، وعندما تصل إلينا الصور تكون قد التُقطت من مليارات السنوات”.

ولفت إلى أنه حتى الآن لم يجد العلماء أي دلائل على وجود حياة خارج كوكب الأرض، ولكن النظر إلى المساحة الشاسعة للكون تجعلنا لا نستبعد هذا الأمر.

وحتى إذا اكتشف العلماء وجود حياة على مجرة تبعد عن الأرض 13 مليار سنة ضوئية، فسنأخذ هذه الفترة للسفر إليها إذا افترضنا أننا نسافر بسرعة الضوء، كما يوضح.

وكانت ناسا قد كشفت، أمس الثلاثاء، للعالم الصور الأولى التي التقطها تليسكوب جيمس ويب، بعدما عرضت الوكالة أمس أعمق صورة ملونة للكون، خلال حفل أقيم في البيت الأبيض بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وفي بث مباشر دام نحو ساعة، عرضت ناسا 4 صور جديدة بدقة عالية لمجرات وسديم وكوكب خارج المجموعة الشمسية.

واستغرق العمل على تصنيع تليسكوب جيمس ويب نحو عقدين من الزمان، بتكلفة وصلت إلى 10 مليارات دولار.

Plans for July 12? We're releasing the first full-color images from @NASAWebb, the most powerful space telescope ever made.

Find an in-person or virtual event near you: https://t.co/MFjCksKEEx

Set a reminder to watch live as we #UnfoldTheUniverse: https://t.co/Bt8LGpsVCb pic.twitter.com/CHg81gJEWI

— NASA (@NASA) July 10, 2022