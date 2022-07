“قمر الغزال” العملاق يزيّن سماء العالم ثلاثة أيام.. متى يظهر وما سر التسمية؟

يُعد اكتمال قمر شهر يوليو/تموز أمرًا خاصًّا، فهو لا يقتصر على كونه قمرًا عملاقًا يبدو أكبر من القمر الكامل (العادي)، ولكنه أكبر وألمع قمر كامل في عام 2022.

وتحدث الزيادة في الحجم والسطوع لأن مداره أقرب إلى الأرض من أي قمر آخر هذا العام. ويظهر القمر مكتملًا لمدة ثلاثة أيام تقريبًا بدأها باكر أمس الثلاثاء ويستمر حتى صباح الجمعة، وفق وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا).

وتقول ناسا إن قمر هذا الشهر العملاق يُعرف باسم “قمر الغزال”، إذ يظهر القمر في الوقت الذي تبرز فيه قرون ذكر غزال الأيل.

We've spent today looking across the universe, so let's wrap it up with something a little closer to home.

Keep an eye on the skies for the Buck Supermoon, our next full Moon, on July 13: https://t.co/H9EI3XIZOu pic.twitter.com/RMAqLw7Qxv

— NASA (@NASA) July 12, 2022