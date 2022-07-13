“قمر الغزال” العملاق يزيّن سماء العالم ثلاثة أيام.. متى يظهر وما سر التسمية؟

يُعد اكتمال قمر شهر يوليو/تموز أمرًا خاصًّا، فهو لا يقتصر على كونه قمرًا عملاقًا يبدو أكبر من القمر الكامل (العادي)، ولكنه أكبر وألمع قمر كامل في عام 2022.

وتحدث الزيادة في الحجم والسطوع لأن مداره أقرب إلى الأرض من أي قمر آخر هذا العام. ويظهر القمر مكتملًا لمدة ثلاثة أيام تقريبًا بدأها باكر أمس الثلاثاء ويستمر حتى صباح الجمعة، وفق وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا).

وتقول ناسا إن قمر هذا الشهر العملاق يُعرف باسم “قمر الغزال”، إذ يظهر القمر في الوقت الذي تبرز فيه قرون ذكر غزال الأيل.

We've spent today looking across the universe, so let's wrap it up with something a little closer to home. Keep an eye on the skies for the Buck Supermoon, our next full Moon, on July 13: https://t.co/H9EI3XIZOu pic.twitter.com/RMAqLw7Qxv — NASA (@NASA) July 12, 2022

ففي الثلاثينيات من القرن الماضي، بدأ تقويم المزارعين المعروف باسم (Maine Farmer’s Almanac) في نشر أسماء الأمريكيين الأصليين للأقمار الكاملة.

ووفقًا لهذا التقويم، فقد أطلقت قبائل (ألجونكوين) بشمال شرقي الولايات المتحدة اسم “قمر الغزال” لقمر شهر يوليو، إذ عادة ما يكون في أوائل الصيف عندما تظهر قرون الأيل الجديدة. كما أطلقوا عليه أيضًا اسم “قمر الرعد” بسبب العواصف الرعدية المتكررة في أوائل الصيف.

ومصطلح القمر العملاق صاغه عالم الفلك الأمريكي ريتشارد نول للمرة الأولى في عام 1979 لوصف القمر الجديد أو المكتمل الذي يقع في نطاق 90% من أقرب اقتراب له من الأرض. وعلى مدار السنوات الأخيرة، أصبحت الأقمار العملاقة أهدافًا شائعة للمصورين.