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قادت طائرة على متنها توم كروز.. احتفاء أممي بـ”السورية الأولى” مايا غزال (شاهد)

مايا أول لاجئة سورية تحصل على رخصة طيّارة وتمارس المهنة في بريطانيا (الأمم المتحدة)
13/7/2022-|آخر تحديث: 13/7/202203:48 PM (مكة المكرمة)

احتفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بقيادة الطيّارة السورية مايا غزال (23 عامًا) طائرة على متنها الممثل الأمريكي توم كروز، وهي أول لاجئة سورية تحصل على رخصة طيّارة وتمارس المهنة في بريطانيا.

ونشرت المفوضية عبر تويتر صورة تجمع مايا غزال والممثل توم كروز على هامش سباق الجائزة الكبرى (للفورمولا 1) وقالت في تعليقها إن مايا أول سورية لاجئة تصبح طيّارة وكانت رسالتها “السماء للجميع”.

الأمل والعزيمة

وكتبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في صفحتها، أن مايا اضطرت إلى مغادرة دمشق عام 2015، تاركة وراءها منزلها وخططها وأحلامها.

وقالت “لكن بفضل تصميمها وتحليها بالأمل والعزيمة، بدأت حياة جديدة في بريطانيا ودرست هندسة الطيران في جامعة برونيل، وكانت تحلم بأن تصبح أول سورية لاجئة تقود طائرة”.

وحصلت مايا على (جائزة إرث الأميرة ديانا) وهي مدافعة بارزة عن حقوق اللاجئين ودأبت على دعم المفوضية منذ عام 2017.

كما دعمت مايا المفوضية في يوم اللاجئ العالمي من خلال حضور فعاليات منها حفل استقبال للمفوضية في قصر ويستمنستر، عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

وفي عام 2020، حصلت مايا غزال على رخصتها لقيادة الطائرات، لتصبح أول طيارة من بين اللاجئات السوريات، وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد اختارتها لتصبح سفيرة للنوايا الحسنة.

وفي عام 2019، ألقت مايا خطابًا ملهمًا ومؤثرًا على أحد المسارح في لندن، حيث أزالت الصور النمطية وعرضت خمسة حلول لفهم اللاجئين بشكل أفضل، ولماذا يجب علينا الاستثمار في إمكاناتهم غير المحدودة.

وفي يوم اللاجئ العالمي 2019، اشتركت مايا مع زميلها الداعم للمفوضية ستانلي توتشي في إعداد أحد الأطباق السورية.

المصدر : الأمم المتحدة + الجزيرة مباشر