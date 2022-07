قادت طائرة على متنها توم كروز.. احتفاء أممي بـ”السورية الأولى” مايا غزال (شاهد)

احتفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بقيادة الطيّارة السورية مايا غزال (23 عامًا) طائرة على متنها الممثل الأمريكي توم كروز، وهي أول لاجئة سورية تحصل على رخصة طيّارة وتمارس المهنة في بريطانيا.

ونشرت المفوضية عبر تويتر صورة تجمع مايا غزال والممثل توم كروز على هامش سباق الجائزة الكبرى (للفورمولا 1) وقالت في تعليقها إن مايا أول سورية لاجئة تصبح طيّارة وكانت رسالتها “السماء للجميع”.

A high-flying, groundbreaking, trailblazing maverick of a pilot… and @TomCruise ✨ The first female Syrian refugee pilot @GhazalMia caught up with the #TopGun star after she was invited to @SilverstoneUK by @MercedesAMGF1. Her message: the sky is for everyone. pic.twitter.com/5lWisj3k4Q — UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) July 9, 2022

الأمل والعزيمة

وكتبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في صفحتها، أن مايا اضطرت إلى مغادرة دمشق عام 2015، تاركة وراءها منزلها وخططها وأحلامها.

وقالت “لكن بفضل تصميمها وتحليها بالأمل والعزيمة، بدأت حياة جديدة في بريطانيا ودرست هندسة الطيران في جامعة برونيل، وكانت تحلم بأن تصبح أول سورية لاجئة تقود طائرة”.

This Ramadan🌙 I ask you to remember refugee families who have been forced to flee their homes.



Your gift can help them fast with ease and spend the holy month with peace of mind. #EveryGiftCounts https://t.co/11vEQz5v7R pic.twitter.com/Qox7ICKsDF — Maya Ghazal (@GhazalMia) April 28, 2022

وحصلت مايا على (جائزة إرث الأميرة ديانا) وهي مدافعة بارزة عن حقوق اللاجئين ودأبت على دعم المفوضية منذ عام 2017.

كما دعمت مايا المفوضية في يوم اللاجئ العالمي من خلال حضور فعاليات منها حفل استقبال للمفوضية في قصر ويستمنستر، عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

#YearInReview: A moment where the sky wasn’t the limit At 22 years old, @ghazalmia from Syria is the first former refugee woman to become a pilot. Thank you, Maya, for advocating for refugees everywhere and for sharing your inspiring story. pic.twitter.com/b64hpsg6Cx — UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) December 31, 2021

وفي عام 2020، حصلت مايا غزال على رخصتها لقيادة الطائرات، لتصبح أول طيارة من بين اللاجئات السوريات، وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد اختارتها لتصبح سفيرة للنوايا الحسنة.

وفي عام 2019، ألقت مايا خطابًا ملهمًا ومؤثرًا على أحد المسارح في لندن، حيث أزالت الصور النمطية وعرضت خمسة حلول لفهم اللاجئين بشكل أفضل، ولماذا يجب علينا الاستثمار في إمكاناتهم غير المحدودة.

UNHCR Goodwill Ambassador @GhazalMia made history, becoming the world's first female Syrian refugee pilot. ✈️ On International Civil Aviation Day, we celebrate her achievements and vision of a world where all displaced people who dream of the sky have access to it. #FlyDay pic.twitter.com/bF74hfKFmI — UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) December 7, 2021

وفي يوم اللاجئ العالمي 2019، اشتركت مايا مع زميلها الداعم للمفوضية ستانلي توتشي في إعداد أحد الأطباق السورية.