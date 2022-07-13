استقبال رسمي وشعبي لأُنْس جابر لدى وصولها تونس (فيديو)

حظيت بطلة التنس التونسية أُنْس جابر، اليوم الأربعاء، باستقبال رسمي في مطار تونس قرطاج الدولي بعد وصولها من لندن.

واستقبل البطلة التي وصلت نهائي ويمبلدون وزير الرياضة التونسية كمال دقيش، ووزيرة المرأة والأسرة التونسية آمال بلحاج موسى، ووزير السياحة المعز بالحسين ورئيسة الاتحاد التونسي للتنس سلمى المولهي.

وتعد أُنس أول لاعبة في أفريقيا والمنطقة العربية تحقق هذا الإنجاز في إحدى بطولات “الغراند سلام”.

ومن المنتظر أن تحظى اللاعبة، غدًا الخميس، باستقبال شعبي في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة.

وقالت أُنس جابر في تصريح صحفي “أنا سعيدة بهذا الاستقبال الكبير من قبل الجماهير التونسية، التي كانت ولا تزال تشكل دعمًا كبيرًا لي، سواء في مدريد أو روما أو برلين وأيضًا ويمبلدون”.

ووجهت رسالة من خلال إنجازاتها “لكل من يطمح إلى النجاح في أي مجال يختاره بما في ذلك مجال رياضة التنس”.

وأوضحت أن الوصول للنهائي حدث مهم جدًا في مسيرتها، كما أنها قادرة على استعادة مركزها الثاني في التصنيف، وتابعت “لدي الكثير من الإمكانيات لتحقيق ذلك، أنا الآن أتذوق طعم الإنجاز”.

ورأت البطلة أن بداية الموسم كانت صعبة مع الإصابة التي تعرضت لها، إلا أنها نجحت في تدارك الأمر وتألقت على الملاعب الترابية في مدريد وروما ثم على الملاعب العشبية في برلين وويمبلدون.

ورغم الضغوطات الكبيرة التي عاشتها، إلا أن أُنس حققت الكثير من أحلامها وخصوصًا إدراك الدور النهائي لبطولة كبرى، وأضافت “إذا لم أتوج بها هذه المرة سأتوج بها في المرة المقبلة وأنا واثقة من ذلك”.

وزادت البطلة “أنا ابنة الشعب التونسي ويسعدني أن أدخل الفرحة على التونسيين، وأنا سعيدة بأنهم أصبحوا يتابعون مواجهات التنس مثلما يتابعون مباريات كرة القدم”.



وعبّرت عن سعادتها بتمثيل المرأة العربية على أعلى مستوى، وأن تكون في مستوى انتظارات العالم العربي الذي يخصها بتشجيع كبير في أي مكان.

وقالت اللاعبة إنها ستستأنف التدريبات للإعداد لجولتها الأمريكية التي ستتضمن 4 بطولات، وشدّدت على حرصها على كسب العديد من النقاط لاسترجاع مركزي الثاني عالميًا.