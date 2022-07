عملية اختطاف طائرة من البداية للنهاية.. لقطات جديدة لحادثة أثارت ضجة قبل سنوات (شاهد)

أظهرت لقطات كاميرا مراقبة كيف اختطف عامل خدمات أرضية بمطار (سياتل تاكوما) في واشنطن طائرة قبل أن يسقط بها عمدة لينتحر في جزيرة نائية عام 2018.

وبحسب مقاطع الفيديو الجديدة، فقد مر العامل ريتشارد راسل (29 عامًا) من جميع البوابات الأمنية في المطار ليسحب الطائرة التابعة لشركة (ألاسكا إيرلاينز) ويطير بها مدة 73 دقيقة بشكل استعراضي ثم يسقط بها في الجزيرة.

وتُظهر اللقطات الجديدة التي نشرها ميناء سياتل، ريتشارد راسل -الذي كان يعمل في مناولة الأمتعة بالمطار- وهو يُعد الطائرة للإقلاع.

Holy SHIT! this guy stole an empty Alaska Airlines airplane right off the airport tarmac, went joy riding for an hour and then crashed it into the side of a mountain (deemed a suicide) pic.twitter.com/tUdiF6Q6Rd

— David Diego (@DiegoDarwin2021) July 10, 2022