عملية اختطاف طائرة من البداية للنهاية.. لقطات جديدة لحادثة أثارت ضجة قبل سنوات (شاهد)

أظهرت لقطات كاميرا مراقبة كيف اختطف عامل خدمات أرضية بمطار (سياتل تاكوما) في واشنطن طائرة قبل أن يسقط بها عمدة لينتحر في جزيرة نائية عام 2018.

وبحسب مقاطع الفيديو الجديدة، فقد مر العامل ريتشارد راسل (29 عامًا) من جميع البوابات الأمنية في المطار ليسحب الطائرة التابعة لشركة (ألاسكا إيرلاينز) ويطير بها مدة 73 دقيقة بشكل استعراضي ثم يسقط بها في الجزيرة.

وتُظهر اللقطات الجديدة التي نشرها ميناء سياتل، ريتشارد راسل -الذي كان يعمل في مناولة الأمتعة بالمطار- وهو يُعد الطائرة للإقلاع.

Holy SHIT! this guy stole an empty Alaska Airlines airplane right off the airport tarmac, went joy riding for an hour and then crashed it into the side of a mountain (deemed a suicide) pic.twitter.com/tUdiF6Q6Rd — David Diego (@DiegoDarwin2021) July 10, 2022

وتمكّن راسل من المضي قدمًا في خطته دون مضايقة إلى حد كبير، لأن أحدًا لم يشكّ في أمر عامل مناولة الأمتعة الذي يعمل في الأماكن المحظورة بالمطار.

واستبعدت السلطات الأمريكية أن يكون الحادث إرهابيًّا آنذاك واعتبرته واقعة انتحار، وقال مكتب التحقيقات الفدرالي إنه رغم عدم حصوله على رخصة الطيران، فإنه كان على دراية بكيفية تشغيل الطائرة نظرًا لخبرته في العمل بالمطار.

ووُثق الوقت الذي أمضاه راسل في الجو جيدًا بفضل اتصاله المنتظم ببرج المراقبة، حيث كان يتحدث في بعض الأحيان بمرح وأكد أنه لا يحتاج إلى مساعدة في التحكم بالطائرة لأن لديه خبرة في ألعاب الفيديو.

لكنه كان في أحيان أخرى حزينًا، وقال إن أفعاله “ستخيب آمال” الأشخاص الذين يهتمون لأمره، ووصف نفسه بأنه “مجرد رجل محطم”.