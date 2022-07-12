مصر.. شاب يسرق محتويات مسجد مرات عدة ويترك رسائل على أعمدته (شاهد)

شهدت محافظة الجيزة المصرية واقعة غريبة نوعًا ما حيث قام شاب بسرقة مواد البناء من داخل مسجد تحت الإنشاء ولم يكتفِ بذلك بل ترك رسائل على أعمدته الخرسانية يطلب فيها العفو من الله لأن والدته مريضة بالمستشفى.

وبحسب صحف محلية، تعرّض مسجد (الحي القيوم) بمنطقة صفطاوي في المنيرة الغربية إلى سرقة محتويات عدة من بينها مواد بناء، فيما كتب اللص على جميع أعمدته “يا رب سامحني واغفر لي، أمى مريضة في المستشفى مش لاقى حد يساعدني”.

وانتشرت صور الأعمدة التي كتب عليها اللص رسالته عبر منصات التواصل الاجتماعي حيث أبدى بعض المدونين تعاطفه معه بينما رفض آخرون مبدأ السرقة من الأساس.

يارب سامحني وإغفرلي

أمي تعبانة في المستشفى#رسائل شاب بعد أن سرق مواد البناء من داخل مسجد تحت الإنشاء بمنطقة الصفطاوي بالمهندسين في محافظة الجيزة #مصر pic.twitter.com/rJKEH0lZQT — ❁ ٱدم 🦅 𝔸𝕕𝕒𝕞 (@DrTareqKamel) July 12, 2022

ليست المرة الأولى

غير أن مالك المسجد كشف لأحد لموقع (القاهرة 24) المحلي أن هذه ليست المرة الأولى التي يسرق فيها هذا اللص محتويات المسجد، إذ قام بذلك الفعل 6 مرات قبل ذلك سرق فيها معدات مختلفة مثل محابس وصنابير المياه، ومكبرات الصوت، والمراوح ووسائل التهوية، وسرق هذه المرة دهانات قيمتها 70 ألف جنيه.

في واقعة غريبة حصلت بمنطقة الصفطاوي

حرامي دخل مسجد تحت التشطيب وسرق المسجد بكل محتوياته

وكتب رسائل اعتذار علي جدران وأعمدة المسجد

وكتب ثلاث جمل اعتذار عن السرقه

"علشان أمي في المستشفي"

"يارب سمحني أو أغفرلي"

"أمي تعبانه ومش لاقي حد يساعدني سامحوني " pic.twitter.com/5gyT7eYNSy — روزم أوجاع (@muhbirati) July 11, 2022

وأضاف أن تم افتتاحه وتشغيله منذ عام 1436 هجرية، إلا أنه حدث به بعض التصدعات والتشققات، مما دفعهم إلى البدء في عمليات الصيانة والترميم للمسجد، لافتًا إلى أن حد التعويضات التي تكبدها مالكو المسجد جراء هذه السرقات حتى الآن بلغ 470 ألف جنيه.

وأشار مالك المسجد إلى أن هذا اللص اعتاد ترك رسالة على جدران المسجد يكتب فيها أنه مضطر إلى السرقة بدافع أن والدته مريضة ومحتجزة في المستشفى وأنه مضطر للسرقة.

وأكد المالك أنه تيقن بنفسه من عدم احتياج هذا اللص إلى الأموال، مشيرًا إلى أنه اضطر إلى وضع كاميرات مراقبة داخل المسجد بعد تكرار عمليات السرقة به.

وأضاف أنه تقدم ببلاغ ضد اللص بعد تحديد هويته، وأوضح أنه تنازل عن حقه المدني أثناء التقدم بالبلاغ، وأن كل هدفه منع تكرار سرقة محتويات المسجد.