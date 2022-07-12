قتلت العشرات.. الفيضانات تغمر أكبر مدينة في باكستان (فيديو)

قال مسؤولون، الاثنين، إن الأمطار الغزيرة تسببت في سيول وفيضانات واسعة النطاق وألحقت أضرارا بمدينة كراتشي، العاصمة المالية لباكستان، واجتاحت حي المال والأعمال في المدينة.

وقال مراد علي شاه رئيس وزراء إقليم السند للصحفيين إن أغلب الأنفاق غمرتها المياه وليس هناك موقع يمكن ضخ مياه السيول منه.

وأشار إلى أن كمية غير مسبوقة من الأمطار هطلت إذ بلغت 126 ملليمترا في 3 ساعات فقط.

وأكدت السلطات وفاة شخص في أحدث موجة من الأمطار الموسمية ليضاف إلى 29 وفاة منذ بدء ذلك الموسم الشهر الماضي.

وقالت البحرية الباكستانية في بيان إنها تشارك في عمليات الإنقاذ والإغاثة.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف على تويتر “أشعر بحزن عميق بسبب الخسائر المأساوية الناجمة عن الأمطار الغزيرة في كراتشي”، وعرض كل دعم ممكن على إدارة المدينة.

كما تم إغلاق الطريق السريع الذي يربط كراتشي بمدينة كويتا بسبب مياه السيول التي غمرت أجزاء منه.

والسبت، أودت فيضانات عارمة بحياة عشرات الأشخاص وشردت مئات آخرين في باكستان، مع هطول الأمطار الموسمية بغزارة على البلاد.

وقال ضياء الله لانجوف مستشار رئيس وزراء إقليم بلوخستان لشؤون الكوارث والشؤون الداخلية إن 57 بينهم نساء وأطفال، لقوا حتفهم بعد أن جرفتهم مياه الفيضانات في الإقليم الواقع بجنوب البلاد، مضيفا أن 8 سدود انهارت بسبب الأمطار الغزيرة.

وتابع لانجوف أن مئات آخرين أصبحوا بلا مأوى بعد انهيار منازلهم تحت وطأة الأمطار والفيضانات، مشيرا إلى أن الأمطار الموسمية ما زالت مستمرة.

وفي إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب البلاد، قال بيان رسمي إن شخصين أحدهما طفل في السادسة من عمره لقيا مصرعهما وأصيب 4 آخرون عندما انهار منزلهم بسبب الأمطار.

وهطلت أمطار غزيرة على البلاد في الأيام القليلة الماضية مما تسبب في إغراق مساحات شاسعة من مدينة كراتشي، كبرى مدن باكستان، بالمياه.

وتوقع مكتب الأرصاد هطول مزيد من الأمطار في الأيام المقبلة.