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عمرو واكد للجزيرة مباشر: العمل الفني “قضية خلافية” وهذا الفيلم مثّل نقطة تحول في مسيرتي (فيديو)

12/7/2022-|آخر تحديث: 12/7/202212:09 PM (مكة المكرمة)

كشف الفنان المصري عمرو واكد أنه يستعد لدخول مجال الإخراج السينمائي وأنه بصدد التحضير لفيلم جديد.

وأوضح خلال لقاء مع برنامج (المسائية) على شاشة الجزيرة مباشر أن العمل في مجال صناعة السينما “ملهم” للغاية، مشيرًا إلى أنه شارك في أعمال كثيرة بلغات مختلفة.

وشدّد واكد على أن فيلم “سريانا” كان نقطة تحول كبيرة في مسيرته الفنية، وهو فيلم حائز على جائزة أوسكار من تأليف وإخراج ستيفن كاهان وبطولة النجم جورج كلوني.

والفيلم يستخدم مسارات قصصية عدة يتبع فيها التحليل ليلخص الانطباعات والمفاهيم عن قضية النفط والمصالح السياسية وما يدور وراء الكواليس في الاستخبارات، ويركز على تأثيرات صناعة النفط في السياسات العالمية.

وأشار واكد إلى أن العمل الفني “قضية خلافية” ولا يوجد فنان يستطيع إرضاء جميع الأطراف.

وأوضح أن المنصات الشهيرة المتخصصة في بث الأفلام والمسلسلات أضرت بصناعة السينما.

وقبل نحو 20 عامًا، منذ ظهوره في الفيلم القصير “لي لي” ودوره في فيلم “أصحاب ولا بيزنس”، طرح واكد نفسه على الجمهور بموهبته المتفردة واختياراته المميزة، ليقدم على مدى عقدين أدوارا مهمة في مجموعة من الأفلام والمسلسلات الشهيرة حصد بها جوائز عدة.

وطرق عمرو واكد أبواب العالمية إذ لمع في أفلام ومسلسلات أجنبية شهيرة، فشارك في المسلسل البريطاني “بيت صدام”، والفيلم البريطاني “صيد السلمون في اليمن”، وشارك النجمة الأمريكية سكارليت جوهانسون فيلم “لوسي” فضلًا عن أعمال “عدوى” و”عاصفة جيولوجية” و”الأب والغريب” وغيرها.

المصدر : الجزيرة مباشر