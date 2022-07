ناسا تكشف عن أعمق صورة بالألوان للكون.. وبايدن: الأولى من نوعها وتمثل يوما تاريخيا (شاهد)

كشفت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، أمس الاثنين، عن أعمق صورة بالألوان للكون على الإطلاق.

والتقطت الصورة بالأشعة تحت الحمراء باستخدام التلسكوب الفضائي (جيمس ويب) أقوى تلسكوب أطلِق إلى الفضاء.

ويأمل العلماء أن توفر صور التلسكوب “نظرة ثاقبة على الفترة التي أعقبت الانفجار العظيم مباشرة قبل نحو 13.8 مليار عام”.

وقالت وكالة ناسا إن الصورة التي تُظهر عنقودا من المجرات هي مجال عميق مُركب يُظهر عنقود المجرة (سماكس 0723) كما ظهرت قبل 4.6 مليارات سنة.

وغرّدت الوكالة المختصة بشؤون الفضاء عبر تويتر “إنه هنا، أعمق وأدق منظر بالأشعة تحت الحمراء للكون حتى الآن”.

وأوضحت أن التلسكوب المستخدم سيوجه الأنظار أيضًا إلى النظام الشمسي، وسيستكشف ألغاز الكواكب والأقمار والمذنبات والكويكبات وأماكن أخرى “وهو أمر لم يسبق له مثيل”.

“الأولى من نوعها”

بدوره، علق الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال حفل أقيم بالبيت الأبيض على باكورة حصاد التلسكوب الفضائي “إن هذه الصورة العلمية والملونة والتي التقطت بالأشعة تحت الحمراء هي الأولى من نوعها وتمثل يومًا تاريخيًا”.

وتابع “إنها نافذة جديدة على تاريخ الكون الذي نعيش فيه، وسنحصل اليوم على لمحة لأول ضوء يسطع من تلك النافذة، ضوء من عوالم أخرى، نجوم تسبح في أفلاك بعيدة جدًا عن عالمنا، إنه أمر مذهل بالنسبة لي”.

وفي السياق، قال بيل نيلسون مدير وكالة ناسا إن الصورة “ضوء المجرات التي تنحني حول مجرات أخرى”.

وأضاف “إننا ننظر إلى الوراء لأكثر من 13 مليار سنة”، مؤكدًا أن المزيد من الصور التي ستصدرها وكالة الفضاء ستعود إلى أبعد من ذلك ما يسمح لنا بالاقتراب من نقطة البداية المقدرة للكون نفسه.

ونُشرت هذه الصورة بعد 6 أشهر من إطلاق تليسكوب (جيمس ويب)، في 25 ديسمبر/كانون الأول الماضي، على متن مركبة إطلاق (آريان) من ميناء كورو الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأوربية في جيانا الفرنسية.

ولفت الخبراء إلى أن التلسكوب الفضائي صُنع على مدار ثلاثة عقود بتقنيات خاصة ليُحدث ثورة في فهمنا للكون من خلال توفير صور الأشعة تحت الحمراء التفصيلية للكون.

يُشار إلى أن التلسكوب -تبلغ قيمته 10 مليارات دولار- قادر على إلقاء نظرة خاطفة على أجواء الكواكب الخارجية ومراقبة بعض أقدم المجرات في الكون باستخدام نظام من العدسات والمرشحات والمنشورات.