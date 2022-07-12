لم تعلم أنها اللحظات الأخيرة.. امرأة تركية تسقط فجأة من حافلة وتفارق الحياة (فيديو)

رصدت كاميرا مراقبة لحظة سقوط امرأة من إحدى الحافلات في مدينة مرسين جنوبي تركيا، حيث تم نقلها إلى المستشفى على الفور ورغم محاولات إنقاذها إلا أنها فارقت الحياة.

ويظهر خلال المقطع المصور ركوب السيدة مريم أوزكيراج الحافلة حيث كان الباب مفتوحًا بالكامل، من ثم قامت بدفع الرسوم المطلوبة وخلال عودتها إلى المقعد اختل توازنها وحاولت التمسك بعمود الحافلة الداخلي إلا أنها سقطت فجأة على الأرض.

وحاول عدد من المارة مساعدة مريم عقب سقوطها وقاموا باستدعاء الإسعاف ليتم نقلها إلى المستشفى لكنها فارقت الحياة عقب الحادث بوقت قصير.

وفتحت السلطات المحلية في مدينة مرسين التحقيق في الحادث وألقوا القبض على السائق كومالي كوتالانوغولاري (41 عامًا) باعتباره المسؤول الأول عن وفاة المرأة بسبب الإهمال، وفق موقع صحيفة (صباح) التركية.

وسلّمت السلطات المختصة الجثمان إلى العائلة بعد إتمام عملية التشريح والتعرف على أسباب الوفاة، حبث دفنت في مقبرة بمدينة طرسوس بعد صلاة الظهر.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن مريم أوزكيراج تبلغ من العمر 41 عامًا، متزوجة وأم لطفلين، بنت وصبي.