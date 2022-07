رد عليها بصور ساخرة.. تويتر: انسحاب إيلون ماسك من صفقة شراء المنصة “لاغٍٍ وغير مبرر”

اعتبرت شركة تويتر أن انسحاب إيلون ماسك من صفقة بقيمة 44 مليار دولار لشراء منصّة التواصل الاجتماعي هو قرار “لاغٍ وغير مبرر”، مؤكدة أنها التزمت بكل ما نص عليه الاتفاق المبرم بين الطرفين في أبريل/نيسان الماضي.

ويتّهم الملياردير ماسك إيلون تويتر بعدم الالتزام ببنود الاتفاق الذي أبرم في أبريل، وخاصة بما قال إنه “عدم تزويده بكل البيانات المتعلقة بالحسابات المزيّفة على المنصة”، لكن محامي الشركة وصفوا قرار ماسك بالتخلي عن شراء الشركة بأنه “باطل”.

وأرسلت الشركة خطابًا رسميًا إلى ماسك وممثّليه القانونيين ونشره الموقع الإلكتروني لسلطة أسواق المال الأمريكية، وقالت إنها بناء على ما تقدّم تطالب مالك شركتي تسلا وسبايس إكس بالوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في الاتفاق.

If the Elon Musk-Twitter dispute ends up in court, there are three things that the court can do, writes @matt_levine https://t.co/z1IcOX1AxC pic.twitter.com/NGFUKfixPM — Bloomberg Opinion (@opinion) July 11, 2022

سهم تويتر “يهوي”

وفي أول جلسة تداولات في بورصة نيويورك بعد قرار ماسك الانسحاب من الصفقة، أمس الاثنين، أغلق سهم تويتر على خسارة بنسبة 11.3% ليستقرّ عند 32.65 دولارًا للسهم الواحد، أي أقل بـ40% من السعر الذي عرضه ماسك لشراء الشركة، منتصف أبريل الماضي.

وفي معرض تبريره لقرار انسحابه من الصفقة، قال ماسك في كتاب رسمي وجّهه إلى شركة تويتر إن الأخيرة لم تفِ بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق.

وأوضح أن الشركة لم تزوّده بكامل البيانات المتعلّقة بالحسابات المزيّفة والبريد العشوائي على المنصّة، متّهما الشركة نفسها بالتقليل من حجم هذه الحسابات والرسائل البريدية.

LISTEN: Where does the Elon Musk-Twitter saga go from here? https://t.co/Y0FVUf23uj — CNBC (@CNBC) July 11, 2022

واتّهم ماسك شركة تويتر بخرق الاتّفاق المبرم بينها وبينه بإصدارها أخيرا عددا من القرارات، من بينها خصوصًا تجميد التوظيف وذلك خلافا لالتزامها بموجب الاتفاق مواصلة العمل بشكل طبيعي.

لكنّ وكلاء الدفاع عن تويتر ردّوا على كتاب ماسك، مؤكدين في رسالتهم أن كل الاتهامات التي ساقها الملياردير ضد الشركة لا أساس لها من الصحة.

وقال المحامون لماسك في رسالتهم إنه “خلافًا لما ورد في رسالتكم، فإن تويتر لم ينتهك أيًا من الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق”.

وأكّدت شركة تويتر أنها زودت ماسك بكل البيانات التي طلبها منها والمتعلقة بعدد الحسابات المزيفة، مشددة على أن عدد هذه الحسابات هو أقل من 5% من إجمالي الحسابات المسجلة على المنصة.

Though Elon Musk claims he wants to cancel the deal because Twitter has more spam accounts than it told him, many detect a simple case of buyer’s remorse https://t.co/o3KfwGOwCA — The Economist (@TheEconomist) July 12, 2022

معركة قانونية

وبالنسبة للعديد من الخبراء القانونيين فإن الأسباب التي دفع بها ماسك لتبرير قراره الانسحاب من الصفقة ليس كافية قانونًا لفسخ العقد.

وبناء على هذه المراسلات الرسمية بين تويتر وماسك، بات الطرفان أمام معركة قضائية سيدفع ماسك ثمنها -إذا خسرها في نهاية المطاف- مليارات الدولارات من التعويضات لموقع التواصل الاجتماعي.

وتعليقًا على المعركة القضائية المنتظرة بين الطرفين قالت وكالة (إس. آند. بي) للتصنيف الائتماني إنه بصرف النظر عن مآل هذه المعركة فإن هذا الأمر “يزيد من حالة عدم اليقين والمخاطر على سُمعة” تويتر.

ماسك يردّ “ضاحكًا”

وكان إيلون ماسك قد نشر، في وقت سابق أمس الاثنين، على حسابه في تويتر تغريدة شكّلت أول تعليق علني له على قراره الانسحاب من الصفقة.

والتغريدة التي نشرها ماسك هي عبارة عن 4 صور له بدا فيها كلّها ضاحكًا وبجانب كل منها كتب جملة مختلفة.

وبجانب الصورة الأولى كتب ماسك “قالوا إن ليس بإمكاني شراء تويتر”، وبجانب الصورة الثانية علّق “ثم رفضوا الإفصاح عن البيانات المتعلقة بالحسابات المزيفة”.

أما في الصورة الثالثة فقد كتب “والآن يريدون إجباري في المحكمة على شراء تويتر”، قبل أن يختتم تعليقه على الصورة الرابعة بقوله “الآن عليهم أن يكشفوا في المحكمة عن البيانات المتعلقة بالحسابات المزيفة”.

وأتبع الملياردير تغريدته هذه بصورة للممثل تشاك نوريس وقد فاز في مباراة بالشطرنج، وعلّق عليها بالقول “تشاك ميت” مستخدمًا بذلك اسم الممثل لتحريف لعبارة “تشيك ميت” التي تستخدم في الشطرنج للدلالة على هزيمة الخصم.