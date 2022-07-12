نجح في تفادي كارثة.. طيار يوثق لحظة هبوط اضطراري على طريق سريع (فيديو)

وثّق مقطع مصور لحظة تنفيذ طيار مدني لهبوط اضطراري على طريق سريع في ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية بعد أن تعرضت طائرته لعطل هائل في محركها.

وأظهرت اللقطات المصورة طائرة تحلق على ارتفاع منخفض نحوالأرض، وتحوم فوق عدة سيارات قبل أن تتلامس مع الطريق وبالكاد تتجنب سلسلة من خطوط التيار الكهربائي.

ونجح الطيار في النهاية في الهبوط بسلاسة دون أي مشكلة، وتفادى خطوط الكهرباء باحترافية عالية لتنفيذ الهبوط الخطير بين السيارات المُسرعة.

وأفاد مكتب مقاطعة سوين أن الطيار فينس فريزر كان يٌحلق مع والد زوجته فوق المقاطعة عندما تعرض محرك طائرته لفشل تام.

ونشر مكتب رئيس مقاطعة سوين المقطع المصور الذي تم التقاطه من داخل قمرة القيادة، وفق موقع شبكة (إن بي سي) الأمريكية.

وكتب “هذا هو المنظر من كاميرا (جو برو) للطيار داخل قمرة القيادة للطائرة عند الهبوط الاضطراري على الطريق السريع”.

وتابع “يا لها من مهمة خطيرة نُفذت بنجاح دون إصابات، أمر مذهل إذا نظرت عن كثب سترى خطوط الكهرباء التي استطاع الطيار تجنّبها، كان هناك الكثير من الأشياء التي يمكن أن تؤدي إلى كارثة، ولكنها لم تحدث”.