تشرب 20 لترا يوميا.. أنثى فرس نهر تستمتع بالشاي داخل محمية أفريقية (فيديو)

رصدت لقطات مصورة استمتاع أنثى فرس نهر في جنوب أفريقيا بزجاجة ضخمة من شاي الرويبوس الخالي من الكافيين، حيث تتم دعوة زوار المحمية الطبيعية لإطعامها من المشروب الشعبي المحلي.

وأظهرت لقطات مصورة أنثى فرس النهر وهي تسبح داخل البحيرة ومن ثَم تخرج إلى الرصيف ليمنحها مسؤول الرعاية زجاجة كبيرة من الشاي، ويدعو أحد الزوار من الأطفال لإطعام الحيوان الضخم.

وتشرب أنثى فرس النهر المعروفة باسم (جيسيكا) ما يصل إلى 20 لترًا من الشاي يوميًا بشغف في “منزلها” في هويدسبروت بجنوب أفريقيا.

وتفضل جيسيكا تناول المريمية بالعسل مع إضافة الليمون إلى المياة الباردة كوجبة خفيفة لا سيما في الأيام شديدة الحرارة.

وينصح البيطريون عادة بإعطاء أفراس النهر رصيفًا واسعًا بسبب حجمها الضخم وقوتها الهائلة حيث يُعتقد أنها تقتل ما يقرب من 500 أفريقي سنويًا، ما يجعلها أكثر الثدييات البرية فتكًا على هذا الكوكب.

وتتمتع جيسيكا بشهرة كبيرة حيث شاركت في تصوير أكثر من 100 فيلم وثائقي عُرضت على قناة ديسكفري وأنيمال بلانيت وبي بي سي، وظهرت في برنامج أوبرا وينفري، ويتدفق آلاف السياح إلى المحمية كل عام لرؤيتها.

وتعيش جيسيكا في محمية تبلغ مساحتها 6 هكتارات، وتُعرف المنطقة بالكامل باسم مكان جيسيكا حيث تقع على ضفاف نهر بلايد، بالقرب من هويدسبروت.

يُشار إلى أن مقدمي الرعاية توني وشيرلي جوبيرت أنقذا فرس النهر بعد ساعات قليلة من ولادتها عام 2000 حيث جُرفت في اتجاه مجرى النهر بالقرب من منزلهم بسبب الفيضانات المدمرة في موزمبيق وجنوب أفريقيا.

وولدت جيسيكا ضعيفة للغاية حيث بلغ وزنها 16 كيلوغرامًا فقط وكان طولها 30 سنتيمترًا عند الكتف، حتى إن الطبيب البيطري المحلي لم يعتقد أنها ستنجو.