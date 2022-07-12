ثالث أيام التشريق.. الحجاج يتمّون المناسك برمي الجمرات وأداء طواف الوداع (فيديو)

يواصل حجاج بيت الله الحرام من غير المتعجلين، اليوم الثلاثاء، رمي الجمرات بمشعر منى في ثالث أيام التشريق الذي يوافق رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

وأمس قبل غروب الشمس، غادر الحجاج المتعجلون إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع في الحرم المكي الشريف.

ومع نهاية اليوم، يسعي غالبية الحجاج لإنهاء مناسكهم ومغادرة منى قبل الغروب للقيام بطواف الوداع.

وتنتهي يوم 13 من ذي الحجة أيام التشريق الثلاثة، ومعها تنتهي مناسك الحج لهذا العام، ويتأهب حجاج بيت الله الحرام للرحيل عن مكة بعد أدائهم الفريضة.

وأفادت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الثلاثاء، بنجاح تفويج الحجاج بعد رمي أكثر من 90% من الحجاج للجمرات، ومغادرة المتعجلين في ثاني أيام التشريق إلى بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع بعد رميهم الجمرات الثلاث.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية نجاح خطط الحج الصحية لهذا العام وخلّوه من أي تفشيات أو مؤثرات على الصحة العامة.

والجمعة الماضية، وقف نحو مليون مسلم بصعيد عرفات مؤدين ركن الحج الأعظم، وذلك للمرة الأولى منذ جائحة كورونا، إذ اقتصر الحج في العامين الماضيين على أعداد محدودة من داخل السعودية.

ويبدأ عيد الأضحى يوم 10 ذي الحجة من كل عام هجري، وهو أحد العيدين المعتمدين شرعًا في الإسلام، وهو “يوم النحر” ويسمى أيضًا بـ”يوم الحج الأكبر” الذي يؤدي فيه الحجاج أغلب المناسك.

واستكمل ضيوف الرحمن مناسك حجهم من رمي جمرة العقبة الكبرى، وأداء طواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة، والحلق أو التقصير، في أول أيام العيد.

ويأتي رمي الجمرات تذكيرًا بعداوة الشيطان الذي اعترض نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل -عليهما السلام- في هذه الأماكن، فيتذكر الحجاج عند ذلك عداوته ويحذرون منه.

ويوجد جسر الجمرات بمنطقة منى في مكة المكرمة، وهو مخصص لسير الحجيج لرمي الجمرات أثناء موسم الحج، ويضم الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى والجمرة الكبرى (جمرة العقبة)، وتتكون منشأة الجمرات من 5 طوابق ويبلغ ارتفاع الطابق الواحد منها 12 مترًا.

وانطلقت رسميًّا، الأربعاء، أكبر مناسك للحج منذ تفشي جائحة كورونا، إذ أدى مئات الآلاف من الحجاج طواف القدوم بالكعبة المشرفة في مكة المكرمة، وعادت شوارع مكة تعج بالحجاج قبل انطلاق مناسك الحج.