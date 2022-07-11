“من أجلك يا أمي”.. وفاة شاب ليبي بعد جمع تبرعات لعلاج والدته من السرطان (فيديو)

أطلق الشاب الليبي مرعي بوخوم حملة لجمع تكلفة علاج والدته المصابة بالسرطان إلا أن سعادته بتحقيق الهدف لم تكتمل حيث لقي حتفه بشكل مفاجئ خلال حادث سير أليم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسم (من أجلك يا أمي) الذي أطلقه الشاب الليبي بهدف جمع 150 ألف دينار ليبي لتوفير العلاج لوالدته خارج البلاد عقب إصابتها بالسرطان وتدهور حالتها.

وكتب بوخوم كلمات بسيطة لدعوة الجميع للمشاركة في حملة التبرعات قال فيها “أنا مرعي إبراهيم طاهر بوخرم طالب فزعتكم يا عرب أجدابيا عندي أمي مصابة بمرض السرطان والآن مطلوب عملية في الأردن لزراعة النخاع”.

وتمكن الشاب الليبي خلال حملته من جمع قيمة العلاج إلا أنه تعرض لحادث سير أثناء سفره إلي مدينة بنغازى لإخراج والدته من المستشفى بعد تلقيها علاجها الكيميائي.

وتعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع قصة الشاب الليبي المؤثرة وعبروا عن حزنهم الشديد لوفاته بهذه الطريقة.

ونعت دلال المشيطي رئيسة منظمة (أصدقاء مرضي السرطان) في ليبيا مرعي بوخوم “إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله هذا الشاب البر الشجاع مرعي بوخرم إثر حادث سير حيث كان مسافرًا إلي مدينة بنغازى لإخراج والدته من المستشفى بعد تلقيها العلاج”.

ونوّهت إلى نجاح الشاب في حملة تجميع مبلغ 150 ألف دينار من أجل علاج والدته المصابة بمرض السرطان، مشيرة إلى أن منظمة (أصدقاء مرضي السرطان) أطلقت بدورها حملة (من أجلك يا أمي) لمساعدة الأم المصابة في استكمال العلاجات المطلوبة بينها السفر خارج ليبيا لإجراء عملية جراحية كان تحدث عنها ولدها قبل وفاته.

وفي السياق، كتب حساب لشخص يدعى محمد الطويل “كافح من أجل انقاذ أمه فمات هو، الآن ترك مرعي أم وحيدة في الدنيا تصارع المرض والألم”.

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