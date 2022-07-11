معايدة باللغة العربية من زملاء صحفي بريطاني مسلم من ملعب ويمبلدون للتنس (فيديو)

قضى الصحفي البريطاني المسلم آدم باتيل عيد الأضحى في تغطية بطولة ويمبلدون للتنس في العاصمة لندن، ليقرر زملاؤه تقديم تهنئة مميزة له باللغة العربية.

وشاركت البطلة التونسية أُنْس جابر في المعايدة التي نقلها باتيل عبر الفيديو، إذ ظهرت في آخره حاملة جائزتها، وهي تهنيء بالعيد.

وخسرت أُنس جابر نهائي بطولة ويمبلدون للتنس، السبت، بعد مواجهة مثيرة مع إيلينا ريباكينا من كازاخستان.

ونشر آدم باتيل المقطع عبر حسابه على إنستغرام، أظهر زملاؤه من مذيعين وتقنيين وهم يرددون عبارة “عيد مبارك” باللغة العربية.

وشارك في الفيديو منظمو البطولة والعاملون في ملعب التنس.

وغرّد باتيل عبر تويتر معلّقًا على الفيديو “لم نتمكن من العودة إلى المنزل للعيد هذه المرة، لكن هكذا كان العيد في ويمبلدون”.

وحظي المقطع باستحسان المتابعين وعدد كبير من الناشطين.

وقال باتيل في تغريدة أخرى “أقدر كل الدعم وردود الفعل على الفيديو، أحببت كل لحظة. عيد مبارك للجميع”.