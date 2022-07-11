روبوت لتوزيع المصاحف على الحجاج داخل المسجد الحرام (صور)

وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية روبوتًا لتوزيع المصاحف على الحجاج داخل المسجد الحرام، خلال تأديتهم لطواف الوداع.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) الاثنين، عن وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية بدر بن عبدالله الفريح قوله إن الروبوت يمتاز بسهولة التنقل بدون علامات، وكذلك الدقة في الحركة وتحديد المواقع إذ يستخدم نظاماً ملاحياً تلقائياً مزدوجاً، ولديه مستشعر ثلاثي الأبعاد لتجنب الاصطدام بالحواجز والأشخاص.

وأشار إلى أنه يمكن التفاعل مع الروبوت باللمس، لمدة تتجاوز 12 ساعةً، من خلال بطارية قابلة للاستبدال في أي وقت، يستغرق شحنها حوالي 4 ساعات، لافتا إلى أن وزن الروبوت يبلغ 59 كغم ويتحمل الروبوت 10كغم، ويصل الحد الأعلى إلى 40 كغم.

أثناء تأديتهم طواف الوداع.. روبوت لتوزيع المصاحف على الحجاج داخل المسجد الحرامhttps://t.co/HQQVQA6Dr3#بسلام_آمنين #رئاسة_شؤون_الحرمين pic.twitter.com/xkGjrVK8um — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) July 11, 2022

نجاح خطط الحج الصحية

وأعلن وزير الصحة السعودي فهد بن عبد الرحمن الجلاجل نجاح خطط الحج الصحية لهذا العام وخلّوه من أي تفشٍ لأمراض أو مؤثرات على الصحة العامة.

وقال الجلاجل في بيان من مقر مستشفى منى الطوارئ إن أكثر من 230 منشأة صحية عملت عبر جميع القطاعات الصحية، لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن، عبر نقاط طبية في قطار المشاعر وقطار الحرمين، وفي المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف، وفي كافة المشاعر المقدسة، ومختلف المنافذ، بهدف تقديم جميع الخدمات للرعاية الأولية، والخدمات الطبية التخصصية للحجاج والمعتمرين بأسهل الطرق وبفاعلية أكثر.

وأوضح أن عدد الحجاج الذين تلقوا الخدمات الصحية بلغ نحو 130 ألف حاج، كما تم إجراء 10عمليات قلب مفتوح، وأكثر من 187 قسطرة قلبية، إضافة إلى447 جلسة غسيل كلوي، مع تقديم خدمات عبر تقنية الفيديو عبر مستشفى الصحة لأكثر من ألفي حاج، ساهم في تقديمها أكثر من 25 ألف ممارس صحي، و2000 متطوع.

وأشار إلى أن هيئة الهلال الأحمر السعودي قدّمت المساندة للحالات الإسعافية بتوفير خدمة الإسعاف الطائر لنقل المصابين من الحجاج على مدار الساعة، حيث بلغت حالات الإسعاف الجوي أكثر من 17 حالة بمعدل 29 دقيقة.

وأكد الجلاجل أنه تم تسجيل عدد محدود مصاب بفيروس كورونا في المشاعر المقدسة بلغت 38 حالة دون تسجيل حالات ثانوية، وتم التعامل معها وفق البروتوكلات الصحية، مع تسهيل مهمتهم لإكمال حجهم.