دراجات نارية وأشجار وحيوانات.. حدّاد في غزة يحول خردة المنازل إلى قطع فنية (فيديو)

يجمع الحداد فاخر حمد الخردة المعدنية من مواقع البناء في قطاع غزة بما في ذلك المنازل التي دمرتها الضربات العسكرية الإسرائيلية، ويُعيد تدويرها ليصنع منها قطع أثاث وأشكالا ونماذج على شكل مركبات وحيوانات.

ويعمل حمد بمهنة الحدادة منذ أن كان في الـ13 من عمره، ويصنع جميع الأشغال المعدنية في ورشته بغزة لكنه من بين قلة قليلة تستخدم الخردة لصنع أشياء يمكن إعادة استخدامها بالمنازل.

يصنع حمد (35 عاما) وهو أب لخمسة أبناء، منمنمات في شكل عقارب أو على هيئة دراجات نارية أو أشجار أو حيوانات أو زينات للمنازل من المعادن القديمة التي يجمعها بنفسه أو يشتريها من الناس.

وقال شقيقه الأصغر ويدعى خميس، إن حمد يشتري المعادن من المنازل المهدمة بأقل الأسعار، ويستخدم قضبان الحديد وما شابهها لصنع قطع فنية ثم يعيدها لنفس الأشخاص بأسعار أقل.

ورفض حمد بيع النسخ الأولى من أعماله الفنية، لكنه على استعداد لصنع نسخ مشابهة للعملاء. وقد عرض عليه أحد العملاء ألف شيكل (285.7 دولار) مقابل نسخته الأولى من دراجة نارية، لكنه رفض العرض.

وقال حمد إن ورشته القديمة دُمرت عندما قصفت طائرة إسرائيلية مركزا أمنيا قريبا، لكنه استخدم المساعدة القليلة التي تحصل عليها لفتح مركز آخر.

وقال إنه بعد أن فقد سمعه في حادث عندما كان طفلا صغيرا، كان يجد صعوبة في التحدث ويضطر بعض رفاقه أحيانا إلى شرح كلماته للعملاء، لكن ذلك لا يؤثر على عمله.