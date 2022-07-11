انحدر كالنهر من قمة الجبل.. لحظات تابعها الملايين لانهيار جليدي على مجموعة سياح (فيديو)

نجا 10 أشخاص (أمريكي و9 بريطانيين) بعد وقوع انهيار جليدي ضخم في جبال تيان شان في قرغيزستان بوسط آسيا وذلك خلال قيامهم بجولة سياحية في المنطقة.

ورصدت لقطات مصورة لحظة انهيار الثلوج وانحدارها بسرعة هائلة من قمة الجبل كما النهر لتجرف أمامها كل شيء، ما دفع المجموعة للاحتماء من تساقط الثلوج الهائل قرب قمة الجبل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع المصور بعد أن نشره هاري شمين أحد الناجين من الحادث على إنستغرام، وحصدت اللقطات على حساب (Everest Today) في توتير أكثر من 8 ملايين ونصف مليون مشاهدة خلال يوم واحد فقط.

Check out this incredible avalanche footage from the Tian Shan mountains in Kyrgyzstan. Luckily, everyone survived. Account: https://t.co/amo4Bh6z8I pic.twitter.com/WQumCfelgz — Everest Today (@EverestToday) July 10, 2022

وروى شمين تفاصيل الحادث “كنا 9 بريطانيين وشاب واحد أمريكي في جولة برفقة مرشد في جبال تيان شان في قيرغيزستان، وبعد أن وصلنا إلى أعلى نقطة ممكنة انفصلنا لالتقاط الصور”.

وتابع “سمعت صوت تكسير الجليد العميق خلفي وأدركت فورًا أن هناك انهيار جليدي وشيك، لذلك قررت الاحتماء على حافة منحدرة من الجبل رغم أنها كانت مخاطرة كبيرة”.

ويصف شمين خلال تعليقه لحظات الانهيار الثلجي “لقد كانت لحظات صعبة للغاية، حاولت التمسك بمكاني وبالكاميرا لالتقاط الصور بعد أن غطى الظلام كل شيء وأصبح التنفس أمرًا صعبًا واعتقدت أنني قد أموت الآن”.

وأشار إلى أنه بعد انتهاء الانهيار المفاجئ وجد نفسه مغطى بطبقة رقيقة من الثلج دون أن يتعرض لأي خدوش أو جروح لكنه فقط شعر بالدوار.

وأضاف “عندما عدت إلى المجموعة مرة أخرى علمت أنهم جميعًا بأمان، على الرغم من أن أحدهم قد جُرحت ركبته بشدة وتعرض آخرللسقوط وأصيب ببعض الكدمات الخفيفة استدعت نقله إلى أقرب مستشفى على ظهر حصان”.

وأردف “كانت المجموعة بأكملها تضحك وتبكي، كنا سعداء لكوننا على قيد الحياة وفي وقت لاحق أدركنا كم كنا محظوظين، لو كنا مشينا 5 دقائق أخرى في رحلتنا لكنا جميعًا في عداد الأموات”.