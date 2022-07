انحدر كالنهر من قمة الجبل.. لحظات تابعها الملايين لانهيار جليدي على مجموعة سياح (فيديو)

نجا 10 أشخاص (أمريكي و9 بريطانيين) بعد وقوع انهيار جليدي ضخم في جبال تيان شان في قرغيزستان بوسط آسيا وذلك خلال قيامهم بجولة سياحية في المنطقة.

ورصدت لقطات مصورة لحظة انهيار الثلوج وانحدارها بسرعة هائلة من قمة الجبل كما النهر لتجرف أمامها كل شيء، ما دفع المجموعة للاحتماء من تساقط الثلوج الهائل قرب قمة الجبل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع المصور بعد أن نشره هاري شمين أحد الناجين من الحادث على إنستغرام، وحصدت اللقطات على حساب (Everest Today) في توتير أكثر من 8 ملايين ونصف مليون مشاهدة خلال يوم واحد فقط.

Check out this incredible avalanche footage from the Tian Shan mountains in Kyrgyzstan. Luckily, everyone survived. Account: https://t.co/amo4Bh6z8I pic.twitter.com/WQumCfelgz

— Everest Today (@EverestToday) July 10, 2022