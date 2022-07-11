“التحدي العربي”.. لطفي بوشناق يكشف للجزيرة مباشر عن كلمات عمل غنائي جديد (فيديو)

كشف الفنان التونسي لطفي بوشناق للجزيرة مباشر عن تحضيره لعمل غنائي بعنوان “التحدي العربي”، قائلًا إن هذا العمل يأتي بعد سنوات من أوبريت “الحلم العربي”، لا سيما وأن الوضع العربي الراهن مشحون بالصراعات والانشقاقات، ويود الناس أن يسمعوا عملًا يعبّر عنهم.

وتقول كلمات الأغنية (جئنا نقول لسادة العرب/ أهل الإبا والفضل والأدب/ تمضي بنا هذي الحياة وكلنا/ نبكي الديار وأجمل الحقب/ نمضي ونحلم باستعادة مجدنا/ متشبثين بحلمنا العربي/ الحلم لم ينفد ولكن لم نزل/ بالحلم نُحيي ما تبقى من أمل/ في وحدة تحتاج منا للعمل/ في عالم تجتاحه شتى العلل/ دول كبار ما توقف سعيها/ نحو العلا تمضي ولا تتوقف/ وتجيد تدبير الأمور بحكمة/ بالعلم تغزو من غدا يتخلف).

وفي حديثه للجزيرة مباشر، مساء الأحد، قال بوشناق إن الفنان لا بدّ أن يكون شاهدًا على العصر، مضيفًا أنه يحاول أن يكون صوت الإنسانية ومرآة تعكس ما يعيشه الناس في ربوع الأرض.





وأكد الفنان التونسي أنه لا يبحث عن موقع في الساحة بقدر ما يبحث عن موقف يشهد له التاريخ، وتحركه القضايا الإنسانية في العالم كله، ولذلك غنى لسراييفو وغيرها من الأزمات التي عانت منها شعوب الأرض.

وبخصوص أغنيته التي خصصها للزميلة الراحلة شيرين أبو عاقلة، قال بوشناق “إنها نبعت من وازع إنساني، فهذه حادثة لا تمر مرّ الكرام”.

وأبدى بوشناق تفاؤله واطمئنانه بخصوص مستقبل الفن العربي مع الجيل الجديد من الشباب والمبدعين.