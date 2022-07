تلاميذ يجبَرون على السير بين أوكار مدمني المخدرات يوميا في سان فرانسيسكو (فيديو)

أظهر مقطع فيديو تم تداوله بكثافة على مواقع التواصل في الولايات المتحدة أطفالا في المرحلة الابتدائية وهم يتركون حافلتهم المدرسية ويتجهون إلى طريق به حشد من متعاطي المخدرات والمشردين في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا.

وبعد نزول الأطفال يقول مصور الفيديو (ريتشي وين) الذي يبدو وكأنه يخرجهم من الحافلة “إلى اللقاء يا أطفال، اذهبوا إلى المنزل بأمان”، ثم ينقل الكاميرا لإظهار رصيف ممتلئ بأشخاص يبدو أنهم مدمنو مخدرات ومشردون يجلسون على الأرض.

وفي نهاية المقطع قال مصوره “ينبغي أن يمشي هؤلاء الأطفال الصغار خلال هذا، هذا جنون”، موضحًا أن هذا الطريق يعد رئيسيًّا في المدينة “واختطفه” تجار ومتعاطي المخدرات، على حد تعبيره.

These children where getting off the 14 transit line in #SanFrancisco #California on 8th and mission this is no back ally this is a main artery in our city that has been hijacked bye drug dealers and now it is Pure filth ! #America #DrugFreeSociety #BidenIsAFailure #Fentanyl

— Ricci Wynne (@RawRicci415) July 8, 2022