أشبه بألعاب الفيديو.. مطاردة بوليسية مثيرة تستمر 3 ساعات وتتسبب في حوادث تصادم وسرقة (فيديو)

دخلت الشرطة الأمريكية في مطاردة شديدة استغرقت نحو ثلاث ساعات في ولاية كارولينا الشمالية، وتسببت في حادثي تصادم وسرقة أربع مركبات.

وأظهرت لقطات مصورة نشرتها مواقع إخبارية محلية محاولة تايلر هاردينغ (26 عامًا) الفرار من الشرطة مستخدمًا سيارة نقل، ثم سيارة أخرى سرقها خلال المطاردة، لكنه تعرض في النهاية لحادث تصادم بسبب سرعة السياقة. ثم ألقت الشرطة عليه القبض بعد محاصرته.

ونجح هاردينغ المُطارد في سرقة 4 سيارات ووقوع حادثي تصادم في مشهد يشبه بدرجة كبيرة ألعاب الفيديو.

وقد تمكنت إحدى محطات التلفزة الأمريكية من تصوير المطاردة كاملة.

On Wednesday, a man led police on a two-hour high-speed chase around Charlotte, North Carolina. The man crashed into at least two other drivers and stole four additional vehicles during the chase. pic.twitter.com/qLnrB5Nzuq — CBS News (@CBSNews) July 7, 2022

ويواجه رجال الشرطة حاليًّا استجوابًا واسعًا بسبب عدم إرسال تنبيهات الطوارئ إلى السكان في منطقة المطاردة.

وأوضح قائد الشرطة جوني جينينغز أن الضباط يستجوَبون “حول تفاصيل المطاردة وعدم إرسالهم تنبيهات للسكان، مما عرض حياة بعضهم للخطر”.

ولفت إلى أن جريمة الرجل الهارب لم تكن في الأصل “مهددة لحياة الآخرين”، وفق صحيفة نيويورك بوست.

وتابع خلال مؤتمر صحفي “من غير المعتاد أن تستمر مطاردة الفارين هذه المدة كلها، إلا أن القيادة بشكل غير منتظم ومحاولة الرجل الابتعاد قدر الإمكان جعلتا مهمة القبض عليه صعبة”.

وأضاف جينينغز أن “طائرة هليكوبتر تابعة للشرطة لم تغفل عن رؤية المشتبه فيه أو السيارات المسروقة، بل تابعت الموقف لحظة بلحظة وتم رصد محاولة اللص للقفز والهروب من خلال إيجاد سيارات شاغرة تعمل”، حسب المصدر ذاته.

يُشار إلى أن المطاردة بدأت في العاشرة من صباح الأربعاء، عندما استجابت الشرطة لبلاغ اقتحام، حيث أفاد أحد السكان أن سيارته قد سُرقت، وفقًا للشرطة.

واستخدم رجال الشرطة جهاز تتبع يعمل بنظام تحديد المواقع العالمي لمعرفة موقع السيارة المسروقة، لكن هاردينغ فرّ عندما اقترب منه الضباط.

وذكرت (وول ستريت جورنال) أن هاردينغ كان متهما من قبل بالتهرب من الاعتقال في ولاية تكساس.