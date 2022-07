أشبه بألعاب الفيديو.. مطاردة بوليسية مثيرة تستمر 3 ساعات وتتسبب في حوادث تصادم وسرقة (فيديو)

دخلت الشرطة الأمريكية في مطاردة شديدة استغرقت نحو ثلاث ساعات في ولاية كارولينا الشمالية، وتسببت في حادثي تصادم وسرقة أربع مركبات.

وأظهرت لقطات مصورة نشرتها مواقع إخبارية محلية محاولة تايلر هاردينغ (26 عامًا) الفرار من الشرطة مستخدمًا سيارة نقل، ثم سيارة أخرى سرقها خلال المطاردة، لكنه تعرض في النهاية لحادث تصادم بسبب سرعة السياقة. ثم ألقت الشرطة عليه القبض بعد محاصرته.

ونجح هاردينغ المُطارد في سرقة 4 سيارات ووقوع حادثي تصادم في مشهد يشبه بدرجة كبيرة ألعاب الفيديو.

وقد تمكنت إحدى محطات التلفزة الأمريكية من تصوير المطاردة كاملة.

On Wednesday, a man led police on a two-hour high-speed chase around Charlotte, North Carolina. The man crashed into at least two other drivers and stole four additional vehicles during the chase. pic.twitter.com/qLnrB5Nzuq

— CBS News (@CBSNews) July 7, 2022