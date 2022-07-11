“الغازي الأبيض”.. أسراب هائلة من قناديل البحر تصل إلى شواطئ لبنان (فيديو)

أظهر مقطع فيديو نشرته صفحة الأرصاد الجوية اللبنانية على فيسبوك وجود الكثير من قناديل البحر مقابل خليج مدينة جونية الساحلية شمالي العاصمة بيروت.

وانتشر المقطع الذي أظهر أسراب من القناديل البيضاء التي ربما يصل عددها إلى مئات الآلاف بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي اللبنانية، مما أثار التساؤلات بشأن وجوب تجنب ارتياد الشواطئ بالمنطقة.

لكن جلال حلواني، رئيس قسم الصحة والبيئة في كلية الصحة بالجامعة اللبنانية في طرابلس أوضح لبعض المواقع المحلية أن ما يشهده خليج جونية من انتشار للقناديل يعد ظاهرة طبيعية موسمية تحدث في البحار والمحيطات تزامنًا مع التغيير السريع لدرجات الحرارة ووفرة المواد المغذية في المياه.

وأشار مدير المركز الوطني لعلوم البحار ميلاد فخري إلى أن ما يشهده الشاطيء اللبناني أمرا طبيعيا ويحدث سنوياً في مثل هذا الوقت، إذ تأتي أعداد كبيرة من قناديل البحر مع تيارات المياه المندفعة من البحر الأحمر، مؤكدًا أن لسعتها هي اللسعة الشهيرة نفسها للقناديل، وبالتالي لا يوجد خطر جديد ولا داعي للهلع.