“صوت الحق لن يموت أبدا”.. طفلة جزائرية تتقمص شخصية شيرين أبو عاقلة وتوجه رسالة لها (فيديو)

تقمصت الطفلة الجزائرية ريتاج بوفاتح شخصية مراسلة الجزيرة الزميلة الراحلة شيرين أبو عاقلة، في مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت ريتاج وهي تحاول تقليد طريقة الزميلة شيرين في تقاريرها، وتقوم بإلقاء مقاطع رسخت في الأذهان تحدثت فيها الشهيدة عن مسارها.

والتحفت ريتاج في مقطع فيديو بالكوفية الفلسطينية وهي تضيف بلسان الزميلة شيرين “لم أتخيل أنني سأموت في أرض الميدان، لكنني سعيدة بهذه النهاية المشرفة. أنا شيرين أبو عاقلة صوت الحق الذي لم ولن يموت أبدًا”.

وشددت ريتاج في حديث مع الجزيرة مباشر على حبها للزميلة شيرين، واصفة إياها بـ”الشخصية الملهمة”، وقالت إنها أُعجبت بشيرين وبشجاعتها.

وأوضحت ريتاج أن الإعلام شغفها وحلمها الذي تسعى لتحقيقه. وتابعت أنها لم تكن تتابع الزميلة شيرين فقط، بل جميع الإعلامين بالجزيرة وتحاول استلهام قوة أدائهم.

ووجّهت الطفلة في آخر حوارها لشيرين رسالة قالت فيها “لن أنساك أبدًا، وصوت الحق لن يموت أبدًا”.